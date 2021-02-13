В Погранслужбе рассказали, можно ли пересекать границу автотранспортом

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - О том, кто и как может пересекать сухопутную границу Казахстана на личном автомобиле, рассказали представители департамента пограничного контроля Пограничной службы КНБ РК, передает Kazakhstan Today.

Для пересечения границы на автомобиле требуется специальное разрешение, пишет Kazpravda.kz

Как граждане Республики Казахстан, так и иностранные граждане, которым разрешено пересекать государственную границу, могут следовать на своем личном автотранспорте, а также в пешем порядке. Никаких ограничений для передвижения на автотранспорте не имеется", - сообщил на брифинге представитель департамента подполковник Мундаш Муллуашев.

Со своей стороны, другой представитель департамента, капитан Ерлан Данияров, отметил, что сухопутная граница открыта, но существуют правила пропуска.

Государственная граница открыта, но имеются ограничения. Существует Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Еженедельно проходят заседания, публикуются протоколы, на основании которых иностранным гражданам по заявкам местных исполнительных органов или отраслевых министерств дается разрешение на пересечение границы", - проинформировал Данияров.

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