Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - В правила обеспечения военнослужащих жильем внесут изменения, передает Kazakhstan Today.

Вносимые изменения и дополнения в некоторые постановления правительства РК, касающиеся вопросов жилищного обеспечения военнослужащих, позволят урегулировать: порядок открытия специального счета членами семьи военнослужащего и лицами, уволенными с воинской службы; срок оплаты жилищной выплаты и перечень документов для ее назначения; произведение расчета жилвыплат пропорционально прослуженному времени", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

По информации ведомства, также появится возможность оказывать госуслуги посредством веб-портала "Электронного правительства", определять дату приостановления и возобновления текущих жилищных выплат при переводе военнослужащего из одного населенного пункта в другой, определять состав семьи получателей денежной компенсации, а именно уволенных с воинской службы на момент исключения из списков личного состава части.

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