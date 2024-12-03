В правительстве обсудили меры по дальнейшей стабилизации цен на продукты
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели комплекс мер, необходимых для сохранения и производства урожая плодоовощной продукции и стабилизации цен на социальные продукты питания, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам проведенной инвентаризации в стране действует 901 объект хранения, из которых 580 овощехранилищ общей емкостью 1,1 млн тонн, 257 - картофелехранилищ (499,7 тыс. тонн), 67 плодо-фруктохранилищ (136,3 тыс. тонн).
В этом году введены объекты хранения на 40 тыс. тонн в Мангистауской области, на 56 тыс. тонн - в Туркестанской, на 20 тыс. - в Павлодарской, на 4 тыс. - в Кызылординской и на 2,8 тыс. тонн - в Карагандинской. Строят еще в пяти областях общей емкостью 115,1 тыс. тонн. В семи областях ожидают финансирования инвесторов проекты на 97,9 тыс. тонн", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
В этом году собрано 2,9 млн тонн картофеля, 1,1 млн тонн лука, 498 тыс. тонн капусты, 474 тыс. тонн моркови. Это существенно превышает уровень потребности населения страны. При этом есть спрос на контрактацию 150 тыс. тонн картофеля, 80 тыс. тонн лука, овощей и яблок со стороны России.
Нужно дать возможность нашим фермерам реализовать на экспорт излишки урожая. Министерству сельского хозяйства на уровне акиматов необходимо отработать вопрос, сколько фермеры готовы продать овощей на экспорт, и организовать контрактацию. За исключением запасов в стабфондах", - заявил Серик Жумангарин.
Также на совещании обсудили старт финансирования весенних полевых работ 2025 года по программе "Кең дала - 2". На эти цели планируется направить до 700 млрд тенге под 5% годовых для фермеров со сроком погашения до 1 марта 2026 года. Из них 140 млрд тенге - бюджетные средства, 560 млрд тенге - рыночные. Раннее финансирование даст возможность аграриям заранее приобрести все необходимое, в том числе удобрения, для своевременного старта посевной кампании.
На совещании также обсудили меры по дальнейшей стабилизации цен на социальные продукты. В годовом выражении по итогам ноября отмечено замедление инфляции с 8,5% до 8,4%. За 11 месяцев среди основных составляющих инфляции - продовольственных и непродовольственных товаров, платных услуг - минимальный рост зафиксирован на продовольственные товары (4,4%). По итогам прошедшей недели средний индекс цен на СЗПТ вырос на 0,2, в основном на овощную группу товаров.
Вице-премьер поручил увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам.