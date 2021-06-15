В правительстве предложили отнести к креативному сектору экономики 55 видов деятельности

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В правительстве сегодня обсудили вопросы развития креативного сектора экономики, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Заседание рабочей группы прошло под руководством первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба премьер-министра.





К креативному сектору экономики предложено отнести 55 видов деятельности по 14 направлениям: дизайн, искусство, мода, кино, музыка, телевидение, медиа, информационные технологии, компьютерная графика, компьютерные игры, издательское дело, архитектура, маркетинг, образование в сфере культуры", - сообщили в пресс-службе.





На заседании также рассмотрено предложение АО "Казына Капитал Менеджмент" - сформировать венчурный фонд креативных индустрий, благодаря которому можно поддерживать объекты в области креативного предпринимательства.





Участники также обсудили вопросы развития двух креативных кластеров в городах Нур-Султан и Алматы для работы и взаимодействия креативных людей. Первые такие площадки появятся уже в текущем году на базе дворца "Жастар" и на базе библиотек Алматы.





Также участники совещания обсудили предложение продолжить развивать на базе киностудии "Казахфильм" кластер с привлечением международных компаний.





По мнению Алихана Смаилова, для развития креативной экономики у Казахстана есть необходимый человеческий капитал. Теперь же необходимо создать институциональные условия, при которых заниматься творчеством в стране станет комфортно, а продавать креативную продукцию на мировой рынок - легко и выгодно.

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