В проект нового Водного кодекса добавили меры по охране малых водных объектов и ледников

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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В проект нового Водного кодекса впервые внесены нормы по охране малых озер, рек и прудов, а также ледников и водно-болотных угодий, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.





Запрещается загрязнение, засорение, осушение либо иное использование водно-болотных угодий. Предусматриваются меры по охране животных на водно-болотных угодьях, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. Кроме того, запрещается сброс сточных вод на ледники и снежники и их загрязнение отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами. А изъятие льда из ледников не должно оказывать негативное воздействие на состояние водных объектов и приводить к их истощению", - проинформировали в пресс-службе.





Также для предотвращения истощения на малых реках запрещается проектирование и строительство полностью блокирующих течение плотин без сооружений для пропуска паводковых вод. Согласно проекту нового Водного кодекса, такие сооружения подлежат ликвидации.





Кроме того, физические и юридические лица, чья хозяйственная деятельность влияет на состояние малых водных объектов, обязаны проводить согласованные с бассейновыми инспекциями министерства мероприятия по восстановлению воды в этих объектах и сохранению их чистоты.





Новый Водный кодекс делает акцент на адаптацию к изменению климата и введение принципов экономии воды. Вводится понятие "экологический сток" - минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем водных объектов и защиты их от высыхания и других негативных последствий. Цель документа - достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечить развитие экономики, улучшить условия жизни граждан и сохранить окружающую среду", - добавил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.



