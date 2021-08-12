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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В проекте Ashyq участвуют более 100 тыс. субъектов предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе "Ashyq", постоянно увеличивается. Их число выросло в 5 раз - с 21 тыс. до 101 тыс. Это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность. Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения "Ashyq", - сказал на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин.

На сегодняшний день около 5,9 млн человек вакцинировано первым компонентом, около 4,5 млн человек - вторым компонентом.

Глава правительства подчеркнул необходимость усиления темпов вакцинации, в особенности, в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях, обеспечив исполнение плана вакцинации в августе.

Премьер-министр поручил держать на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию во всех регионах, уделив особое внимание городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Карагандинской области. При этом отмечена необходимость обеспечения соблюдения населением ограничительных мер, в первую очередь, масочного режима. Для этого поручено активизировать работу мониторинговых групп, привлекая нарушителей к ответственности.

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