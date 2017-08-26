В рамках инвестпрограмм в Петропавловске заменили 10 километров трубопровода

Петропавловск. 26 августа. Kazakhstan Today - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Северо-Казахстанской области совместно с ТОО "Петропавловские тепловые сети" организовал пресс-тур по объектам реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Петропавловска для представителей госорганов, общественности и СМИ, передает корреспондент агентства.

Мероприятие организовано с целью информирования потребителей ТОО "Петропавловские тепловые сети" об использовании средств, заложенных в тарифной смете на регулируемую услугу, а также об исполнении инвестиционных программ и модернизации активов предприятия.

Как пояснили в ТОО "Петропавловские тепловые сети", всего к замене в рамках капитального и текущего ремонта на 2017 год запланировано 12,604 километра тепловых сетей, в том числе 4,55 километра магистральных сетей и 8,054 километра - распределительных сетей. На 21 августа 2017 года произведена замена трубопровода общей протяжённостью 10,249 киломера (2,776 километра магистральных и 7,473 километра распределительных сетей). Процент выполнения годового плана составил 81,3%.

Кроме того, ведётся восстановление тепловой изоляции оголённых участков трубопроводов. Всего планируется восстановить 4,114 километра тепловой изоляции, на данный момент восстановлено 3,974 километра (97% от годового плана).

Для того, чтобы определить, какие участки трубопровода подлежат замене, сети подвергают гидравлическим испытаниям на прочность и плотность трубопроводов. По выявленным повреждениям производятся ремонты. Благодаря такой подготовке в отопительном сезоне 2016-2017 годов количество технологических нарушений снизилось на 14%.

Первым объектом пресс-тура стала тепловая магистраль №15, капитальный ремонт которой выполняется на тарифные средства. Работы общей протяжённостью 0,2 километра трубопровода на тепломагистрали диаметром 600 миллиметров ведутся от теплового пункта ТП 15-05 до теплового пункта ТП 15-12 по улице Советской.

Вторым и третьим объектами пресс-тура стали участки реконструкции тепломагистралей №1 и №5, реконструкция которых проводится за счёт средств займа Европейского банка реконструкции и развития и бюджетного субсидирования МИР РК. Участок реконструкции тепломагистрали №1 протяжённостью 2 870 погонных метров трубопровода расположен по улице Алтынсарина. На выполнение работ заключён договор с АО "Трест Средазэнергомонтаж" Алматы.

Как считают энергетики, реконструкция тепломагистрали улучшит парметры теплоснабжения потребителей микрорайона нового микрорайона "ЖасОркен", центральной части города и района города в границах улиц 314-й стрелковой дивизии, Алтынсарина, Крепостной, Пушкина и Ульянова.

Участок реконструкции тепломагистрали №5 протяжённостью 2 958 погонных метров трубопровода расположен по улице Мира на отрезке от тепловой камеры ТК-5-08 до тепловой камеры ТК-5-20. На выполнение работ заключён договор с ТОО "Строительное управление Энергострой", Петропавловск. Реконструкция тепломагистрали позволит заменить устаревшее оборудование, увеличить его надёжность и экономичность для обеспечения устойчивого теплоснабжения областного центра. В перспективе проект предусматривает уменьшение количества производимых ремонтов и снижение показателей износа сетей теплоснабжения города.

Реализация проекта является частью программы "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года".

По словам энергетиков, привлечение предприятием государственных средств обусловлено высокой степенью износа оборудования ТОО "Петропавловские тепловые сети", который составляет 66,92% от общей протяжённости сетей (233,503 километра).

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