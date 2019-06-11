В республиканском бюджете на трехлетний период предусмотрены средства для строительства объектов энергетики на общую сумму 30,9 млрд тенге

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - В мажилисе приняты Рекомендации по развитию электроэнергетической отрасли, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила заместитель председателя мажилиса Гульмира Исимбаева, в республиканском бюджете на ближайший трехлетний период предусмотрены средства для реконструкции и строительства объектов энергетики на общую сумму 30,9 млрд тенге. Парламентом в последние годы приняты все необходимые для этого законы, направленные на создание рынка мощности, введение "единого оператора", укрупнение энергопередающих организаций, поддержку альтернативной энергетики.

Министр энергетики Канат Бозумбаев подчеркнул, что на сегодня Единая энергетическая система Казахстана работает устойчиво. Полностью обеспечена системная надежность ЕЭС, потребность экономики и населения в электроэнергии удовлетворена. Министр доложил также парламентариям об энергобалансе, балансе мощности, потреблении, развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщил министр энергетики, согласно данным баланса с учетом вывода старых и ввода новых энергетических мощностей, ожидается профицит электрической энергии и мощности до 2025 года. Согласно прогнозному балансу потребление электрической мощности в 2025 году прогнозируется с приростом 3566 МВт по отношению к 2018 году. При этом даже с учетом необходимого нормативного резерва мощности к 2025 году по ЕЭС Казахстана прогнозируется избыток мощности в объеме 966 МВт.

Говоря о перспективах отрасли, министр, в частности, сообщил, что на сегодня утвержден Операционный план по реализации поручения Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева по вопросам электроэнергетики.

Рассматривается вопрос строительства газотурбинных электростанций, а также контррегуляторов Шульбинской и Капшагайской ГЭС. Начата реализация проекта по строительству новой парогазовой электростанции на площадке Шымкентской ТЭЦ. Успешный опыт реализации проекта строительства межрегиональной линии 500 кВ "Север-Восток-Юг" в рамках программы "Нурлы жол" должен позволить реализовать ряд новых проектов, отметил он.

В развитие темы председатель комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользования Глеб Щегельский сказал, что вместе с тем, согласно исследованиям Всемирного банка, имеется ряд проблем, таких как: потребность отрасли в больших объемах инвестиций для обновления генерирующих мощностей; высокая энергоемкость экономики и низкий уровень энергоэффективности; низкая экологичность объектов энергетики.

В связи с этим парламентарий обозначил такие аспекты, как высокий износ основных активов энергетической отрасли, износ генерирующих мощностей. Отрасль характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Депутат полагает необходимым рекомендовать правительству продолжить работу по недопущению необоснованного роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. Особо председатель комитета мажилиса остановился на вопросах экологии. Их актуальность возрастает в свете перехода мирового сообщества на низкоуглеродное развитие и принятия Казахстаном обязательств по Парижскому соглашению.

Говоря об экологическом аспекте энерговыработки, считаем необходимым, подчеркнул депутат, акцентировать внимание на внедрении передовых инновационных технологий, направленных на повышение экологичности угольных электростанций.

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