В РК в новом формате проведут контрольную проверку войск

Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Вооруженных силах Казахстана завершается зимний период обучения, по итогам которого традиционно будет проведена контрольная проверка войск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этом году в рамках реализации задач президента страны Касым-Жомарта Токаева проверка пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Генеральным штабом спланированы соответствующие мероприятия. Однако вместо привычных контрольных занятий по предметам боевой подготовки, которые проводились ранее в пунктах постоянной дислокации, в этот раз войска будут проверены в ходе практического выполнения учебно-боевых задач.
Контрольная проверка пройдет в апреле. Личный состав с боевой техникой будет направлен из воинских частей в другие регионы страны. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы. Назначенные районы воинские части узнают только в день получения задачи.
Такой формат контрольной проверки позволит всесторонне оценить боеспособность каждой части, в том числе готовность подразделений к переброске на большие расстояния, умения командиров руководить и самостоятельно принимать решения, а также обученность личного состава ведению боевых действий", - отметил начальник департамента боевой подготовки генерального штаба генерал-майор Даулет Оспанов.
Президентом страны - верховным главнокомандующим поставлена задача по повышению боевого потенциала Вооруженных сил. Пристальное внимание уделяется повышению мобильности войск, совершенствованию системы боевой подготовки личного состава.