В шести областях Казахстана назначены новые руководители ДУИС

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Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today – По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева назначены начальники департаментов уголовно-исполнительной системы, передает Kazakhstan Today.

В частности, в шести областях сменились руководители: по Актюбинской области – полковник юстиции Алмас Шамишев; по Алматинской области – полковник юстиции Серик Абдикаримов; по городу Алматы – полковник юстиции Дархан Канатбеков; по Западно-Казахстанской области – полковник юстиции Азамат Изтлеуов; по Карагандинской области – полковник юстиции Газиз Такешев; по Северо-Казахстанской области – полковник юстиции Рустан Ахметжанов.

Следует отметить, что назначенные начальники ранее занимали руководящие должности в департаментах УИС областей, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе, сообщает Polisia.kz.

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