В шести областях Казахстана назначены новые руководители ДУИС

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В частности, в шести областях сменились руководители: по Актюбинской области – полковник юстиции Алмас Шамишев; по Алматинской области – полковник юстиции Серик Абдикаримов; по городу Алматы – полковник юстиции Дархан Канатбеков; по Западно-Казахстанской области – полковник юстиции Азамат Изтлеуов; по Карагандинской области – полковник юстиции Газиз Такешев; по Северо-Казахстанской области – полковник юстиции Рустан Ахметжанов.
Следует отметить, что назначенные начальники ранее занимали руководящие должности в департаментах УИС областей, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе, сообщает Polisia.kz.
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