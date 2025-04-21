20.04.2025, 16:19 70506
В Шымкенте планируют построить канатную дорогу
Планируемый маршрут воздушного транспорта поэтапно соединит проспекты Республики, Тауке Хана, Конаева, Байдибек би, Цитадель, Абылай Хана, а также микрорайоны "Туран" и "Шымкент сити"
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Шымкент. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство канатной дороги в Шымкенте обсудил аким города Габит Сыздыкбеков с руководством ТОО "Universal Ropeways".
Проект рассматривается как важная составляющая устойчивой и современной городской транспортной системы.
Стороны рассмотрели предварительные маршруты, возможные технологические решения, ориентировочные этапы проектирования и строительства.
Планируемый маршрут воздушного транспорта поэтапно соединит проспекты Республики, Тауке Хана, Конаева, Байдибек би, Цитадель, Абылай Хана, а также микрорайоны "Туран" и "Шымкент сити". Реализация канатной дороги позволит повысить мобильность населения, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, особенно в районах с плотной застройкой и высоким транспортным трафиком, а также станет новой точкой притяжения для туристов", - отметили в пресс-службе акима.
Проект также откроет новые возможности для интеграции современных решений в городскую среду, станет стимулом для развития прилегающих территорий, и создаст дополнительные рабочие места как на этапе строительства, так и в период эксплуатации.
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21.04.2025, 13:59 9621
Шесть новых водохранилищ построят в области Абай
Также до 2028 года в области полностью восстановят ирригационные системы
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Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство 6 новых водохранилищ в области Абай до 2028 года предусмотрено в комплексном плане развития водной отрасли, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК,
Проекты позволят увеличить площадь поливаемых земель области до 100 тыс га, развить сельское хозяйство и обеспечить местных жителей работой. В частности, водохранилища "Караколь" и "Каргыба" будут построены за счет министерства. В случае разработки проектно-сметной документации по остальным четырем водохранилищам есть возможность финансирования их строительства через Исламский банк развития", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Кроме того, до 2028 года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует полностью восстановить в регионе ирригационные системы. В ближайшие три года будут отремонтированы 32 магистральных канала.
В Минводы напомнили, что в этом году в области Абай открылся филиал предприятия "Казводхоз".
21.04.2025, 12:08 15921
"Цифровой судебный исполнитель" будет взыскивать долги до 40 МРП
Фото: pexels.com
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На правительственном часе в мажилисе министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев сообщил, что применение "цифрового судебного исполнителя" планируется расширить до 40 МРП, передает корреспондент агентства.
Для решения проблемных вопросов планируется расширить применение "цифрового судебного исполнителя" по суммам взыскания до 40 МРП (дополнительная условная экономия для граждан составит в среднем 150 миллионов тенге в год)", - сказал министр.
Он отметил, что ведется работа по автоматизации процедуры трудоустройства должника путем интеграции автоматизированных системы исполнительного производства с информационной системой Министерства труда для получения необходимых сведений о должниках, их социальному статусу. Также будут выявлены скрытые доходы должника, работающего через сайты-агрегаторы (Яндекс, InDrive и другие).
Одновременно проводится анализ возможности установления иных источников доходов и их использования для взыскания задолженностей (полученные от электронных кошельков, букмекерских компаний, биржевой торговли ценными бумагами, операций с криптовалютой, дропшиппинга, сетевого маркетинга, услуг такси и других)", - доложил Ерлан Сарсембаев.
21.04.2025, 11:45 19946
В Казахстане каждый второй брак распадается - Минюст
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На правительственном часе в мажилисе министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Сарсембаев заявил, что половина браков в стране заканчивается разводом, передает корреспондент агентства.
На начало года на принудительном исполнении находилось 283 тысячи документов (о взыскании алиментов. - Прим. ред.), из них 12 тысяч, или 4%, являются проблемными. По ним принимаются меры по обеспечению исполнения", - сообщил министр.
Он отметил, что основными проблемами при исполнении документов о взыскании алиментов остаются отсутствие постоянного дохода, имущества, а в отдельных случаях, умышленное сокрытие доходов. Крайней мерой в отношении должников является привлечение их к административной и уголовной ответственности.
Полагаем, что принятие этих мер полностью не разрешает проблему неоплаты алиментов. Нежелание содержать своих детей, уклонение от оплаты алиментов являются следствиями кризиса семейно-брачных отношений. Об этом также свидетельствует негативная статистика по количеству разводов, где за прошлый год зарегистрировано 61 080 разводов, что в сравнении с количеством заключенных браков (124 774) составило почти половину", - сказал Ерлан Сарсембаев.
Также министр доложил, что планируется усовершенствовать законодательство об исчислении и взыскании алиментов с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Разработаны поправки в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", согласно которым размер алиментов должникам - индивидуальным предпринимателям, будет определяться судом в твердой денежной форме", - сообщил глава Минюста.
Законодательные поправки находятся на рассмотрении в парламенте.
21.04.2025, 11:18 20876
Заместителей акимов будут наказывать за срыв отопительного сезона
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комплексные изменения произошли в системе государственного регулирования и контроля сферы теплоснабжения, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
При разработке новых мер в правительстве учли рекомендации Высшей аудиторской палаты.
Изменения направлены на устранение застарелых проблем, которые повышали риски аварийных ситуаций и сдерживали развитие теплоэнергетического комплекса", - подчеркнули в палате.
В частности, контролировать теплосети и централизованное теплоснабжение теперь будут не местные исполнительные органы, а Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.
Также ужесточена административная ответственность:
- за срыв ремонтных работ - 50 МРП (196 600 тенге);
- несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период - 1000 МРП (3 млн 932 тыс. тенге);
- несвоевременное получение паспорта готовности - увеличение с 300 МРП до 1500 МРП (5 млн 898 тыс. тенге).
Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов регионов и городов республиканского значения", - заявили в ВАП.
Кроме того введены новые инструменты мониторинга и контроля участников отрасли. В том числе в части эксплуатации и технического состояния ключевых объектов теплоэнергетики.
Принятые меры призваны повысить надежность теплоэнергетического комплекса, снизить вероятность аварийных ситуаций, улучшить качество услуг для граждан и бизнеса, а также повысить прозрачность отрасли", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, 14 апреля в правительстве подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 годов. Увеличение тарифов позволило увеличить финансирование ремонтных работ на 44% по сравнению с уровнем прошлого года, до 327 млрд тенге. Принятые меры позволили снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27%.
21.04.2025, 11:15 23036
За три дня во всех регионах Казахстана высажено почти 4,5 миллиона сеянцев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса" за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили лесной фонд Казахстана, сообщает Акорда.
Также в рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар".
Дополнено 21.04.2025, 12.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку, посвященную экологическому фестивалю "Таза Қазақстан", сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена тематическая выставочная экспозиция, включающая секции по управлению отходами, проекты промышленных предприятий, стартапы в сфере экологии, школьные экологические инициативы, а также детские художественные работы на экологическую тематику", - проинформировали в пресс-службе.
Дополнено 21.04.2025, 12.09
Школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву детские рисунки, посвященные теме экономии воды, сообщает пресс-служба главы государства.
В творческом конкурсе, организованном по инициативе "Таза Қазақстан", приняли участие более тысячи учащихся по всей стране. Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы. Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие", - отметили в пресс-службе.
Ранее Токаев дал поручения по благоустройству столицы.
21.04.2025, 10:46 26721
В Казахстане ужесточат требования к проведению марафонов после трагедии в Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточат требования к проведению марафонов после трагедии в Алматы. Об этом в соцсетях сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
Гибель двух участников во время полумарафона в Алматы - трагическое событие, требующее особого внимания. В настоящее время по данному инциденту проводится всесторонняя проверка. Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности. Будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами. Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации", - отметил глава ведомства.
Он сообщил, что Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по данному вопросу и направит их в соответствующие структуры.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Мырзабосынов.
Как сообщалось ранее, двое участников алматинского полумарафона скончались во время забега. Одному из них было 84 года, второму - 21.
21.04.2025, 10:03 28666
До 2028 года Министерство водных ресурсов планирует полностью восстановить ирригационные системы области Абай
В этом году в регионе открылся филиал предприятия "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации
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Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До 2028 года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует полностью восстановить ирригационные системы области Абай. В частности, в ближайшие три года будут отремонтированы 32 магистральных канала, сообщили в пресс-службе ведомства.
Разработанный нашим министерством Комплексный план развития водной отрасли на 2024-2028 годы предусматривает строительство 6 водохранилищ в области Абай. Из них водохранилища "Караколь" и "Каргыба" будут построены за счет министерства. В случае разработки проектно-сметной документации по остальным 4-м водохранилищам есть возможность финансирования их строительства через Исламский банк развития. Эти проекты позволят увеличить площадь поливаемых земель области до 100 тыс. га, развить сельское хозяйство и обеспечить местных жителей работой", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Он посетил водохранилище "Ортабулак" в Жарминском районе. Объект, находящийся в частной собственности, пребывает в неудовлетворительном состоянии. Министр поручил местному акимату ускорить работу по возвращению водохранилища, которое не ремонтировалось несколько лет, в коммунальную собственность. Это позволит предотвратить угрозу подтопления близлежащих населенных пунктов и дополнительно поливать около 2000 гектаров земель.
Кроме того, глава ведомства ознакомился с результатами работ по реконструкции Чарского водохранилища. На участке площадью 2000 квадратных метров была уложена двухслойная геомембрана и железобетонная монолитная плита площадью 750 квадратных метров. Также были завершены работы по инъектированию (гидроизоляции) стен башни управления. Для проверки качества выполненных работ в водохранилище планируется собрать до 40 млн кубометров воды.
В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024-2028 годы предусмотрено выделение средств на реконструкцию водохранилища "Большая Буконь".
Также в рамках рабочей поездки в область Абай Нуржан Нуржигитов ознакомился со строительством нового моста в городе Семей и благоустройством острова Бейбитшилик.
21.04.2025, 09:04 33316
Токаев назначил послов в Монголии, Шри-Ланке и Дании
Фото: Акорда
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов Казахстана в ряде стран, сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, Алмас Сейтакынов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии, Сергей Викторов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Олжас Сулейменов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.
Кроме того, указом главы государства Габит Койшибаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии.
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