В СКО президент встретился с переселенцами

Петропавловск. 10 сентября. Kazakhstan Today - В ходе визита в СКО глава государства встретился с жителями, прибывшими в регион в рамках государственной программы по переселению из трудоизбыточных регионов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , Касым-Жомарт Токаев осмотрел новые дома, построенные для переселенцев в рамках пилотного проекта в селе Чапаево Кызылжарского района.

Президент отметил, что впервые с 2021 года будут проводиться выборы сельских акимов.

Акимы лучше всех знают проблемы села. Поэтому сельчане в первую очередь рассказывают вам о своих проблемах. Многие запросы людей можно решить на местах. Особенно для сельской местности актуальна проблема питьевой воды. Важно реализовать программу "Дорожная карта занятости". Это будет способствовать развитию местной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. В области эта проблема решается на должном уровне", - подчеркнул глава государства.

В ходе встречи также были затронуты вопросы оказания государственных услуг и государственного управления.

В своем послании я сказал, что государственная служба не должна быть закрытой. Мы нуждаемся в молодых и креативных людях. У нас есть молодые люди, которые благодаря политике Первого Президента, получили хорошее образование. Поэтому мы будем ждать новых кадров в систему государственной службы", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Аким области Кумар Аксакалов рассказал президенту, что врачам, учителям, механизаторам и другим специалистам, переселившимся из других регионов, будут предоставлены гранты, кроме того, они будут обеспечены новым арендным жильем и рабочими местами.

Пилотный проект, направленный на строительство жилья в сельской местности, реализуется уже два года. В 2019 году было построено 428 домов, в 2020 году будет построено 788 домов. В 2019 году в регион переселились 2,2 тысячи человек, или 736 семей, в этом году будут переселены 700 семей, или 2,4 тысячи человек.

В завершение встречи акимы сельских округов и переселенцы из других областей поблагодарили президента за поддержку со стороны государства.

В ходе рабочего визита в СКО, глава государства ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе.

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реализации проектов по развитию животноводства, цифровизации агропромышленного комплекса, производству в области сельскохозяйственной техники региона.

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