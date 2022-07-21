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В составе маслихата Алматы произошли изменения

20.07.2022, 13:54 16031
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - В маслихате Алматы произошли кадровые изменения. На внеочередной XXIII сессии была произведена ротация 11 депутатов согласно поданным заявлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новые мандаты предоставлены следующим депутатам:
 
  1. Матыжанов Кенжехан Слямжанович - директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова, доктор филологических наук, член партии AMANAT.
  2. Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович - директор Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, член общественного совета Алматы, член партии AMANAT.
  3. Жандай Сана Шайханкызы - директор ТОО "ADANAZ", член партии AMANAT.
  4. Жумабаев Бакытбек Ашимович- генеральный директор ТОО "Жан-М", вице-президент Казахстанской федерации хоккея на траве, член партии AMANAT.
  5. Карагулов Ерулан Серикович - директор КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания", член партии AMANAT.
  6. Котенёв Артур Эдуардович - директор ТОО "AlmatyEngineering", член партии AMANAT.
  7. Шамова Арайлым Матжанкызы - директор КГУ "Школа-гимназия № 201", член партии AMANAT.
  8. Ерлан Диана Ерлановна - член общественного совета города Алматы, член Республиканского совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член партии AMANAT.
  9. Рамазан Бекбол Батыржанулы - проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л.Б. Гончарова, член общественного совета Алматы, член партии AMANAT.
  10. Султангалиев Тамерлан Мэлсович - председатель алматинского городского филиала Народной партии Казахстана, член партии "Народная партия Казахстана".
  11. Мухамедгалиев Талгат Аблаевич - руководитель алматинского филиала РОО "Союз защиты прав потребителей и предпринимателей", член партии "Народная партия Казахстана".
 
Таким образом, количество представителей сферы науки и образования в составе маслихата увеличилось вдвое и составило 20%, представителей НПО и СМИ - выросло до 21%. Новыми депутатами маслихата стали две многодетные матери.
 
В настоящее время в партийном резерве городского филиала партии AMANAT состоят почти 50 человек, в партийном списке филиала Народной партии Казахстана - более 10 членов партии.
 

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По итогам встречи глав государств Центральной Азии подписан ряд документов

21.07.2022, 15:36 2226
По итогам встречи глав государств Центральной Азии подписан ряд документов
Фото: Акорда
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая прошла в Кыргызстане. По итогам встречи был подписан ряд документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа "Зеленая повестка" для Центральной Азии", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Кроме того, согласован Договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.
 
Также подписано Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшний саммит демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии и свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.
 

Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве", - подчеркнул президент Казахстана.

 
Ключевым вопросом повестки дня в выступлении было названо укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Как заявил глава государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения сохраняющихся факторов нестабильности в регионе.
 

Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует", - подчеркнул президент.

 
По его словам, Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений.
 
Глава государства также полагает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
 

За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 млрд долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе мы намерены довести этот показатель до 15 млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он отметил, что для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений.
 
Президент также считает необходимым повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита.
 

Казахстан утвердил соглашение с Мальдивами о безвизовом режиме

21.07.2022, 15:11 1776
Казахстан утвердил соглашение с Мальдивами о безвизовом режиме
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Правительство РК постановлением от 16 июля 2022 года утвердило Соглашение с правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение было совершено в Мале 9 мая 2022 года "с целью облегчить въезд граждан своих государств на территории государств сторон".
 

Граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда", - говорится в соглашении.

 
Граждане, которые в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше 30 дней, должны получить соответствующую визу.
 
При этом соглашение не ограничивает право сторон отказать во въезде или разрешении на пребывание гражданам государства другой стороны в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения в соответствии с законодательством своего государства. 
 
Соглашение вступает в силу через 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
 

Токаев: необходимо объединиться в противостоянии разжиганию межгосударственной и межэтнической розни

21.07.2022, 12:04 5741
Токаев: необходимо объединиться в противостоянии разжиганию межгосударственной и межэтнической розни
Фото: Акорда
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объединения в противостоянии попыткам размежевать народы Центральной Азии и внести раскол в отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы", - сказал Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

 
Глава государства подчеркнул, что до сих пор в СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. 
 

Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт", - предложил президент.

 
Он отметил, что для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии. В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии».
 
В ходе выступления Токаев также затронул вопрос расширения сотрудничества в сфере науки и образования. 
 

Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном", - сообщил президент.

 
Немаловажным вектором совместной работы глава государства также считает популяризацию исторического и культурного наследия народов Центральной Азии.
 

Для этого предлагается наладить тесные связи между Академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

Президент Казахстана предложил создать экспертную площадку для выработки подходов к делимитации границ в ЦА

21.07.2022, 11:50 6781
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил создать экспертную площадку для выработки подходов к делимитации границ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что процесс юридического оформления границ "весьма сложен и тернист".
 

Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и в конечном счете может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии. Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений", - высказался президент.

 
В частности, предлагается создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ.
 
Токаев подчеркнул, что к этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты.
 

Координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел", - сказал он.

 
Президент в своей речи подчеркнул, что лидеры государств ЦА должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. 
 

Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий", - сказал он.

 

Назначен начальник департамента полиции Алматы

21.07.2022, 11:41 7421
Назначен начальник департамента полиции Алматы
Фото: ДП Алматы
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Алматы назначен генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нового начальника департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Кайрат Сунтаев. 
 
Заппаров Арыстангани Расилханович родился в 1969 году. В органах внутренних дел с 1993 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. 
 
В 2019-2022 годах работал заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан. 
 
С января 2022 года возглавлял департамент полиции Алматинской области. 

Как сообщалось ранее, бывший глава департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов назначен руководителем департамента по противодействию экстремизму МВД РК.
 

Токаев предложил принять Концепцию взаимодействия стран ЦА

21.07.2022, 11:33 9081
Токаев предложил принять Концепцию взаимодействия стран ЦА
Фото: Акорда
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - В Чолпон-Ате началась IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. 
 

Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций секретарей советов безопасности. Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики", - предложил президент.

 
Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. 
 

На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов", - убежден Токаев.

 
По мнению главы государства, сегодня важнейшей миссией Центральной Азии является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики.
 
Он отметил, что в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшняя встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.
 

Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве", - подчеркнул президент РК.

 
Токаев заверил, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.
 

Для деятельности QazBioPharm выделено 380 млн тенге

21.07.2022, 10:40 9011
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Для деятельности акционерного общества "Национальный холдинг QazBioPharm" выделено 380 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для обеспечения деятельности холдинга выделены средства из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 380 млн тенге", - сообщает Министерство здравоохранения РК.


Также сообщается, что произведена государственная регистрация выпуска объявленных акций АО "Национальный холдинг QazBioPharm" в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка.

Напомним, холдинг будет управлять юридическими лицами, государственные доли участия в уставных капиталах которых передаются во владение и пользование холдинга в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции.
 

Токаев, Жапаров и Мирзиёев посетили культурный центр "Дордой Номад" в Чолпон-Ате

21.07.2022, 09:46 9861
Токаев, Жапаров и Мирзиёев посетили культурный центр "Дордой Номад" в Чолпон-Ате
Фото: Telegram/Борт№1
БИШКЕК. 21 ИЮЛЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили культурный центр "Дордой Номад" в Чолпон-Ате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главам государствам показали специально организованные игры кочевников. Каскадеры продемонстрировали выездку скакунов и другие представления, сообщает Telegram-канал "Борт№1". 
 
Сообщается также, что главы государств ознакомились с работой "Аллеи ремесленников", где была представлена продукция местных мастеров.

Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
 

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