В составе маслихата Алматы произошли изменения

АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - В маслихате Алматы произошли кадровые изменения. На внеочередной XXIII сессии была произведена ротация 11 депутатов согласно поданным заявлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новые мандаты предоставлены следующим депутатам:
- Матыжанов Кенжехан Слямжанович - директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова, доктор филологических наук, член партии AMANAT.
- Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович - директор Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, член общественного совета Алматы, член партии AMANAT.
- Жандай Сана Шайханкызы - директор ТОО "ADANAZ", член партии AMANAT.
- Жумабаев Бакытбек Ашимович- генеральный директор ТОО "Жан-М", вице-президент Казахстанской федерации хоккея на траве, член партии AMANAT.
- Карагулов Ерулан Серикович - директор КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания", член партии AMANAT.
- Котенёв Артур Эдуардович - директор ТОО "AlmatyEngineering", член партии AMANAT.
- Шамова Арайлым Матжанкызы - директор КГУ "Школа-гимназия № 201", член партии AMANAT.
- Ерлан Диана Ерлановна - член общественного совета города Алматы, член Республиканского совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член партии AMANAT.
- Рамазан Бекбол Батыржанулы - проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л.Б. Гончарова, член общественного совета Алматы, член партии AMANAT.
- Султангалиев Тамерлан Мэлсович - председатель алматинского городского филиала Народной партии Казахстана, член партии "Народная партия Казахстана".
- Мухамедгалиев Талгат Аблаевич - руководитель алматинского филиала РОО "Союз защиты прав потребителей и предпринимателей", член партии "Народная партия Казахстана".
Таким образом, количество представителей сферы науки и образования в составе маслихата увеличилось вдвое и составило 20%, представителей НПО и СМИ - выросло до 21%. Новыми депутатами маслихата стали две многодетные матери.
В настоящее время в партийном резерве городского филиала партии AMANAT состоят почти 50 человек, в партийном списке филиала Народной партии Казахстана - более 10 членов партии.