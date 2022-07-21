В составе маслихата Алматы произошли изменения

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Правительство РК постановлением от 16 июля 2022 года утвердило Соглашение с правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашение было совершено в Мале 9 мая 2022 года "с целью облегчить въезд граждан своих государств на территории государств сторон".

Граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда", - говорится в соглашении.

Граждане, которые в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше 30 дней, должны получить соответствующую визу.

При этом соглашение не ограничивает право сторон отказать во въезде или разрешении на пребывание гражданам государства другой стороны в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения в соответствии с законодательством своего государства.

Соглашение вступает в силу через 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.