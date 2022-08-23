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В Совбезе РК произошли кадровые перестановки

22.08.2022, 20:06 10806
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Совете безопасности Казахстана произошли кадровые перестановки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжениями главы государства:
 
Азамат Дюсембеков назначен заведующим отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан;
 
Амангельды Омарбеков назначен заведующим ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.
 

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Казахстан и Китай договорились об углублении торгово-экономического сотрудничества

22.08.2022, 19:50 10221
Фото: пресс-служба МИД РК
ПЕКИН. 22 АВГУСТА - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем министра коммерции КНР - представителем Китая на международных торговых переговорах Ван Шоувэнем (в статусе министра), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. В частности, собеседники отметили важность формирования новых подходов во взаимодействии в данных сферах, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Особое внимание было уделено теме совершенствования договорно-правовой базы в целях создания благоприятных условий и придания дополнительного "импульса" двустороннему сотрудничеству.
 
Нурышев обратил внимание собеседника на необходимость принятия постоянных стимулирующих мер по повышению объемов двусторонней торговли, включая электронную коммерцию. В этом контексте казахстанский дипломат предложил ускорить согласование сторонами программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года и активизировать рабочие механизмы в сфере торговли, инвестиций и межрегионального взаимодействия. Посол заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной животноводческой и сельхозпродукции для поставок в Китай.
 
Посол также особо отметил важность для двусторонней торговли эффективного функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе и возобновления деятельности международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".
 
Со своей стороны Ван Шоувэнь выразил готовность китайской стороны активизировать взаимодействие между двумя странами сфере торговли и инвестиций в целях дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнёрства между РК и КНР. Заместитель министра коммерции КНР поддержал меры, предложенные казахстанской стороной, в том числе по стимулированию роста двустороннего товарооборота и совершенствованию механизмов торгово-экономического сотрудничества.
 
Стороны также согласились тесно взаимодействовать в рамках таких многосторонних объединений, как ВТО, ШОС, СВМДА и формат "Центральная Азия - Китай".
 
По итогам встречи собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие между посольством Казахстана в Китае и Министерством коммерции КНР в целях реализации достигнутых в ходе переговоров договоренностей.
 

Партия AMANAT обновляет платформу с учетом новых запросов общества

22.08.2022, 19:31 10971
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Сегодня председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание по разработке новой политической платформы партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие депутаты парламента, общественные деятели и эксперты. Посредством видео-конференц-связи были подключены региональные филиалы партии, сообщает пресс-служба. 
 
Работа над обновлением политической платформы ведется с апреля текущего года. Открывая встречу, Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан вступил в качественно новый этап своего развития и партия AMANAT должна меняться в соответствии с новыми запросами общества.
 

Сегодня Главой государства поставлены масштабные задачи по построению "Нового Казахстана". Наша партия должна принимать самое активное участие в этой работе, быть поддержкой реформ Президента. Для этого необходимо пересмотреть политическую платформу AMANAT. Она должна дать новые ценностные ориентиры для партийцев, повысить их гражданскую активность по защите интересов населения" - подчеркнул Кошанов. 

 
По мнению председателя партии, принципиально важно, чтобы работа над обновлением политической платформы велась исключительно в формате "слышащей партии". Должен быть обеспечен широкий политический диалог со свободным обменом мнений. В этой работе должны принять участие все аманатовцы. 
 

Нам надо, чтобы каждый партиец не просто знал нашу политическую платформу, а разделял заложенные в ней ценности. Руководствовался ими в своей каждодневной работе" - отметил Кошанов. 

 
В ходе заседания также выступили члены фракции AMANAT в мажилисе Айдос Сарым, Екатерина Смышляева, Ерлан Саиров, член бюро политсовета партии Марат Шибутов, общественные деятели Мурат Абенов, Данат Жумин, Марат Башимов, представители региональных филиалов партии и другие. Состоялось активное обсуждение подходов, которые должны быть отражены в политической платформе партии, позволив обеспечить конкуренцию AMANAT и доверие избирателей в новых условиях. 
 
По итогам заседания председатель партии дал ряд поручений по дальнейшей работе над политической платформой. В частности, будет организовано публичное обсуждение проекта платформы, в том числе проведены экспертные встречи, кустовые совещания в регионах. В этой работе будут задействованы все филиалы партии, фракции в мажилисе и маслихатах всех уровней. 
 
Документ будет размещен на сайте партии и в социальных сетях для широкого обсуждения, где каждый казахстанец сможет внести по нему свои предложения. Институт общественной политики проведет социологический опрос партийцев по приоритетам новой политической платформы. Будет организовано обсуждение проекта документа на диалоговой площадке TALQYLAU с участием экспертов, блогеров и общественников.
 
Итоговый проект политической платформы партии AMANAT будет обсуждаться на республиканской партийной конференции осенью текущего года. 
 

В РК разработают новую концепцию молодежной политики

22.08.2022, 18:55 12366
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Состоялось очередное заседание совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания государственный советник Ерлан Карин отметил, что на площадке совета будет разработан один из важнейших документов - новая концепция молодежной политики. Концепция станет базовым, стержневым документом в сфере молодежной политики, сообщает пресс-служба Акорды.
 
При разработке концепции будут использованы аналитические данные ежегодного национального доклада "Молодежь", независимые социологические исследования, предложения и рекомендации, сформированные в ходе экспертных и общественных дискуссий.
 
Кроме того, на площадке совета по молодежной политике были обсуждены вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков среди молодежи.
 
Как известно, глава государства в своем прошлогоднем Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" отметил, что "страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических".
 
В дискуссии вместе с членами совета приняли участие министр внутренних дел Марат Ахметжанов, министр здравоохранения Ажар Гиният, режиссер и продюсер документального фильма "Соль" Ринат Балгабаев, которые рассказали о работе, направленной на противодействие распространению синтетических наркотиков, а также о вопросах профилактики и лечения наркомании.
 
В заседании совета также приняли активное участие представители отраслевых НПО и эксперты, которые озвучили ряд предложений по профилактике наркозависимости.
 
По итогам заседания совета были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.
 

Аким СКО отчитался перед президентом

22.08.2022, 17:39 13696
Аким СКО отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Акима Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономической ситуации в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким отчитался о развитии сельского хозяйства, подготовке к отопительному сезону и реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По информации Кумара Аксакалова, в регионе началась осенняя уборочная кампания. В этом году ожидается средняя урожайность зерновых 16 центнеров с одного гектара. Планируется внести 170 тысяч тонн минеральных удобрений - область лидирует по этому показателю в республике.
 
В аграрный сектор в нынешнем году ожидается привлечение инвестиций на сумму 180 млрд тенге. Реализуется 31 проект на общую сумму 76 млрд тенге. Кроме того, для нужд сельского хозяйства приобретено 2,4 тысячи единиц техники. На сегодняшний день идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. Производство молока в области увеличилось на 26%.
 
Президенту также рассказали о проектах в сфере промышленности. В этом году были открыты кирпичный завод, производство железобетонных изделий и молочный завод. Намечен запуск предприятий, изготавливающих бумажную продукцию и автоклавные газоблоки. Планируется реализация инвестиционных проектов по выпуску ДСП, электрощитового оборудования и легких стальных тонкостенных конструкций.
 
Аким области сообщил, что в новом учебном году в Северо-Казахстанском университете имени Козыбаева откроется учебно-лабораторный корпус, оснащенный современными лабораториями. СКУ совместно с Университетом Аризоны, входящим в топ-100 лучших вузов мира, провел первую приемную кампанию на получение двудипломного образования.
 
Отдельно была представлена информация о строительстве жилья. По словам Кумара Аксакалова, в этом году будет введена в эксплуатацию 401 тысяча кв. метров жилья. Планируется реконструкция 663 километров дорог, на эти цели направлено 22 млрд тенге. В сфере водоснабжения ремонтными работами охвачено 55 сел.
 
В завершение встречи глава государства поручил в установленные сроки завершить уборочную кампанию и продолжить реализацию инвестпроектов.
 

Проверка противопожарной сигнализации входит в топ-10 коррупционных поводов

22.08.2022, 17:22 14306
Проверка противопожарной сигнализации входит в топ-10 коррупционных поводов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Агентство по противодействию коррупции совместно с МЧС провели промежуточную оценку принимаемых мер по превенции коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи руководитель службы превенции Антикоррупционной службы Саян Ахметжанов отметил тренд снижения количества коррупционных правонарушений в этой сфере после 4-летнего стабильного роста, сообщает пресс-служба Антикора
 
В 2022 году в сфере чрезвычайных ситуаций зарегистрировано 10 коррупционных преступлений, осуждено 3 человека.
 
Причиной положительных изменений послужили результаты анализа коррупционных рисков, проведенного в 2017 году в деятельности ведомства в бытность Комитета по чрезвычайным ситуациям.
 
Между тем, по словам Ахметжанова, ключевые проблемы все еще остаются. Об этом свидетельствуют результаты антикоррупционного мониторинга и социологического исследования Transparency Kazakhstan, согласно которому проверка противопожарной сигнализации входит в топ-10 коррупционных поводов, по мнению предпринимателей.
 
Имеются коррупционные риски, в частности в возможности выдачи положительного акта проверки, незаконного покровительства бизнеса, непривлечения к административной ответственности.
 
Антикоррупционная служба призвало министерство и членов общественного совета ведомства использовать все имеющиеся механизмы в превенции коррупции, в том числе за счет реализации проектов в рамках типового базового направления № 4 "Предупреждение и противодействие коррупции".
 
В свою очередь председатель общественного совета МЧС Диханбек Сатылганов акцентировал внимание на дальнейшем совместном взаимодействии в работе по предупреждению коррупционных проявлений, а также поблагодарил сотрудников Агентства по противодействию коррупции за участие в мероприятии.
 

Токаев выразил соболезнования Жапарову в связи с гибелью 14 кыргызстанцев в Ульяновской области

22.08.2022, 17:10 14121
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Кыргызстана Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу в связи с гибелью 14 граждан Кыргызской Республики в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В телеграмме глава государства передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших граждан, сообщает Акорда. 

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП с участием микроавтобуса и двух большегрузов в Николаевском районе Ульяновской области России стали 14 граждан Кыргызстана и двое россиян.
 

Как будет решаться проблема с трехсменными школами в Алматинской области, рассказал президенту Султангазиев

22.08.2022, 14:37 16581
Как будет решаться проблема с трехсменными школами в Алматинской области, рассказал президенту Султангазиев
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву о динамике социально-экономического развития Алматинской области, а также ознакомил президента с проектом стратегического развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ включает пять основных направлений, которые предполагается реализовать в два этапа - до 2025 и до 2030 годов. В среднесрочной перспективе планируется обеспечить рост инвестиций с 455 до 686,5 млрд тенге. Для этого будет сформирован инвестиционный портфель, который включает 132 проекта на общую сумму 618 млрд тенге. Их реализация позволит создать свыше 7 тысяч рабочих мест", - сообщает Акорда.

 
По словам Султангазиева, в целях реализации межрегионального плана Алматинской агломерации предусмотрено проведение инженерной и социальной инфраструктуры. 
 
Он также рассказал, как будет решаться одна из актуальных проблем региона - вопрос трехсменных школ. 
 
Учитывая, что в области насчитывается большое количество трехсменных школ, в рамках проекта "Комфортная школа" до 2025 года планируется строительство 51 школы. Кроме того, в областном центре ожидается открытие филиалов ведущих вузов и колледжей, школы-лицея для одаренных детей, Gate District с научно-образовательной зоной и медицинским хабом на территории G4 City. Осуществление национального проекта "Білімді улт" позволит укрепить материально-техническую базу 11 колледжей. 
 
По информации акима, в регионе также намечено строительство 38 медицинских объектов, в том числе многопрофильной больницы на 500 мест в областном центре. 
 
Основными драйверами развития экономики Алматинской области станут обрабатывающий сектор, АПК, транспорт и логистика, туризм. На сегодняшний день в регионе уже реализуются 23 проекта на сумму 290 млрд тенге с созданием 2626 рабочих мест. В аграрной отрасли реализуется 78 проектов на сумму 210 млрд тенге с созданием 3330 рабочих мест. Проекты в этой отрасли охватывают все районы области. Также проводится большая работа в сфере туризма. В частности, значительный поток туристов привлекают национальные парки, расположенные в Алматинской области.
 
Токаев поручил акиму продолжить работу над стратегическим планом развития области совместно с соответствующими государственными органами.
 

На заседании Совбеза рассмотрены вопросы производства и закупки вооружений

22.08.2022, 13:25 13401
На заседании Совбеза рассмотрены вопросы производства и закупки вооружений
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Совбеза заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает Акорда. 
 
По итогам заседания президентом были даны соответствующие поручения государственным органам.
 

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