В Таразе и Талдыкоргане сняли блокпосты

Фото: Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане указом главы государства создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования. Необходимый потенциал для его создания имеется", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях, и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

По поручению главы государства продолжается перестроение работы Вооруженных сил в целях кардинального повышения боеспособности армии, отметили также в Минобороны.

Напомним: президент РК утвердил новую должность - главнокомандующего силами специальных операций, родами войск видов Вооруженных сил РК.