Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в КазахстанеЗаводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
03.07.2025, 21:06 64601
В Таразе оштрафовали акимат на 6,2 млн тенге за плохие дороги
Ведомство не выполнило 16 предписаний
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Тараз. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный суд по административным правонарушениям Тараза рассмотрел дело в отношении КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" за невыполнение предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора, сообщает пресс-служба суда.
В период с февраля по март 2025 года отдел полиции Тараза выдал учреждению 16 предписаний по результатам проверки состояния улично-дорожной сети. Однако в установленный срок они не были исполнены, в связи с чем составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.
Представитель КГУ объяснил задержку конкурсными процедурами и госзакупками. Тем не менее вина подтверждена материалами дела.
Постановлением суда КГУ признано виновным и на него наложен штраф в размере более 6,2 млн тенге.
Постановление вступило в законную силу.
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04.07.2025, 15:10 9251
Отстрел сайгаков начался на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Уральск. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Отстрел сайгаков начался на территории Западно-Казахстанской области, сообщает акимат региона.
Официально начаты работы по регулированию численности сайги. Эти работы продлятся до 30 ноября. Регулирование популяции сайгаков организуется с целью поддержания естественного баланса, предотвращения вреда пастбищным угодьям и защиты сельскохозяйственных угодий", - проинформировали в акимате.
По данным пресс-службы, к работам по регулированию численности сайги привлечено около 40 специалистов, сформировано 4 специальные бригады. Также сообщается, что мясо сайгаков будет доставляться на специально определенные мясоперерабатывающие предприятия.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
04.07.2025, 13:50 15451
Новые правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды фермерам вступили в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов РК утвердило правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В документе говорится, что услугу по субсидированию будут оказывать местные исполнительные органы.
Объемы поставленной воды услугополучателям определяются в точке выдела по показаниям приборов учета либо измерительных приборов и установок вододателя либо водопользователя, внесенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений. Размер выделяемых субсидий на 1 (один) кубический метр поставленной воды устанавливается дифференцированно, в процентном соотношении от тарифов, утвержденных в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", - написано в правилах.
Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 мая по 30 ноября (включительно) текущего года за фактически использованный объем воды в течение данного вегетационного периода.
Правила также устанавливают порядок расчета субсидии стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Приказ вступил в действие с 3 июля 2025 года.
04.07.2025, 12:57 19711
Грузовой корабль "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура
Стыковка "Прогресса МС-31" с МКС планируется 6 июля
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Байконур. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", сообщает Роскосмос.
Выведение "Прогресса МС-31" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Стыковка "Прогресса МС-31" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 6 июля в 00.28 мск", - говорится в сообщении.
На "Прогрессе МС-31" планируется доставить 2625 кг грузов на международную космическую станцию, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Также корабль везет на станцию оборудование для научных экспериментов "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".
На ракету нанесено изображение, посвященное 50-летию советско-американской миссии "Союз - Аполлон".
04.07.2025, 11:59 22066
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День столицы
7 июля в ЦОНах и спецЦОНах будет выходным днем
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня столицы центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в понедельник, 7 июля, сообщает НАО ГК "Правительство для граждан".
Вместе с тем суббота, 5 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 09.00 до 13.00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09.00 до 12.00, для выдачи документов - до 13.00.
Рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области начинается и заканчивается на час раньше.
8 июля ЦОНы и спецЦОНы будут функционировать по стандартному графику работы.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
04.07.2025, 11:05 28081
Токаев поздравил Трампа с Днем независимости США
Глава Казахстана пожелал президенту США успехов в его государственной деятельности
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе США Дональду Трампу по случаю Дня независимости, сообщает Акорда.
В своем послании глава государства подчеркнул, что этот знаменательный день символизирует стойкость и силу духа американского народа, его неизменную приверженность принципам свободы и демократическим ценностям.
Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Глава Казахстана пожелал Дональду Трампу успехов в его государственной деятельности.
03.07.2025, 15:02 81356
Токаев поручил принять меры по расширению пропускной способности транзитных коридоров
Фото: КТЖ
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром транспорта Нурланом Сауранбаевым поручил принять комплекс мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии, сообщает Акорда.
В ходе встречи обсуждены меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны", - заявили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере.
В целях увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли.
Напомним, ранее Нурлан Сауранбаев был назначен министром транспорта Республики Казахстан.
03.07.2025, 12:56 89071
В "СК-Фармация" сменили руководителя на фоне скандала с многомиллиардными потерями и заявлением в Генпрокуратуру Дополнено
Фото: Минздрав РК
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым председателем правления ТОО "СК-Фармация" назначен Нурлыбек Асылбеков, ранее возглавлявший управление здравоохранения Шымкента, сообщает Министерство здравоохранения РК.
Нурлыбек Асылбеков окончил филиал Алматинского государственного медицинского института в Шымкенте; Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева; Южно-Казахстанский государственный институт им. М. Ауэзова по специальности "Провизор", "Юрист", "Экономист".
В разные годы занимал должности заместителя председателя в Комитете по защите прав потребителей Астаны, Комитете фармации Министерства здравоохранения, Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг. Также работал советником генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РК.
Дополнено 03.07.2025, 14.10
ТОО "СК-Фармация" заявила о своей готовности к открытому и всестороннему взаимодействию с надзорными и другими заинтересованными органами после информации о подаче депутатом мажилиса Бакытжаном Базарбеком заявления в Генеральную прокуратуру, передает корреспондент агентства.
СК-Фармация" открыта к выявлению и устранению возможных недочетов в своей деятельности. Мы уверены, что объективное разбирательство позволит установить реальное положение дел и продолжить системную работу по обеспечению граждан качественными и доступными лекарственными средствами. В то же время призываем воздержаться от преждевременных обвинений до завершения официальной проверки", - заявили в компании.
Для справки
Единый дистрибьютор по закупу лекарственных средств и медизделий "СК-Фармация" начал работу 11 февраля 2009 года.
На компанию были возложены функции единого оператора по закупу и поставке лекарств для медорганизаций в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и социального медицинского страхования.
Напомним, на днях мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны. Решение было принято по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения и нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.
В среду, 4 июня, мажилисмен заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами.
03.07.2025, 11:54 84686
Более 40 крупных промышленных проектов на 2,3 трлн тенге реализуют в Казахстане
На предприятиях будет создано порядка 20 тыс. рабочих мест
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о принимаемых мерах по диверсификации и структурной модернизации экономики для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, сообщает Акорда.
По словам премьера, в стране реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше 2,3 трлн тенге с созданием порядка 20 тыс. рабочих мест.
Он также проинформировал президента об исполнении поручений в транспортной отрасли и прохождении вегетационного периода.
Обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства находятся на постоянном контроле, внедряются водосберегающие технологии, а также работают региональные штабы", - доложил Бектенов.
Он сообщил главе государства о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая.
Общая посевная площадь по стране составила 23,7 млн га, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме. С начала года валовой выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах", - рассказал премьер.
Он также сообщил о ходе модернизации энергетической, коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации.
По итогам встречи президент дал Бектенову ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.
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