В Таразе оштрафовали акимат на 6,2 млн тенге за плохие дороги

Рассказать друзьям

Тараз. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный суд по административным правонарушениям Тараза рассмотрел дело в отношении КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" за невыполнение предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора, сообщает пресс-служба - Специализированный суд по административным правонарушениям Тараза рассмотрел дело в отношении КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" за невыполнение предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора, сообщает пресс-служба суда





В период с февраля по март 2025 года отдел полиции Тараза выдал учреждению 16 предписаний по результатам проверки состояния улично-дорожной сети. Однако в установленный срок они не были исполнены, в связи с чем составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.





Представитель КГУ объяснил задержку конкурсными процедурами и госзакупками. Тем не менее вина подтверждена материалами дела.





Постановлением суда КГУ признано виновным и на него наложен штраф в размере более 6,2 млн тенге.





Постановление вступило в законную силу.