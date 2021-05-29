В текущем году автодорога Павлодар - Семей станет платной для грузового автотранспорта

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 МАЯ - В рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" по Восточно-Казахстанской области в текущем году запланировано внедрение системы взимания платы на участке автодороги "Граница РФ (Омск) - Майкапшагай (выход на КНР) через города Павлодар, Семей", 587-й - 733-й километры (граница Павлодарской области - Семей), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так как участок Павлодар - Семей соответствует ІІ технической категории, проезд будут платным только для грузовых автомобилей", - проинформировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

По данным ведомства, принято решение о внедрении "открытой" системы взимания платы.

Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования", - отметили в ведомстве.

Оплатить проезд по платному участку можно с помощью банков второго уровня (включая приложения интернет-банкинг каспи, хоумбанк и т.д.), через платежные терминалы (Qiwi, woopay) или с баланса телефона.

Кроме того, с помощью мобильного приложения КАЖ Мобайл водители могут узнать остаток на своем балансе, детализацию проездов и тарифы за проезд. Также предусмотрена обратная связь.

В процессе разработки находятся такие функции, как составление маршрута от точки А до точки Б (километраж и стоимость), интерактивная карта с указанием всех придорожных сервисов вдоль автодорог и Push-уведомления.

Для обеспечения работ по предоставлению полезной информации по всем спектрам вопросов, касающихся платных автомобильных дорог, на выезде из города Семей будет создан центр работы с клиентами. Также в круглосуточном режиме работает контакт-центр по короткому номеру 1403", - отметили в МИИР РК.

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