В центре Алматы снесли две пристройки к жилому дому   

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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда под снос попали две незаконные пристройки к жилому дому, расположенному на улице Наурызбай батыра, 41, сообщает пресс-служба акимата - В Алматы по решению суда под снос попали две незаконные пристройки к жилому дому, расположенному на улице Наурызбай батыра, 41, сообщает пресс-служба акимата города





Ранее на основании обращения проведена внеплановая проверка, в результате которой установлено, что строительство пристроек с двух сторон дома проведено с отсутствием разрешительных документов на участках общего пользования.





В отношении собственника (физлицо) приняты административные меры.





Позднее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы собственник был признан виновным. На него был наложен административный штраф. Пристройки к нежилому помещению были принудительно снесены.





Постановлением Алматинского городского суда от 16 июля 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменений.





Демонтаж одной из пристроек собственник провел добровольно согласно решению суда, принудительный снос второй пристройки прошел с участием судебных исполнителей.







