03.06.2025, 16:20 151821
В Медеуском районе Алматы сносят крупный недостроенный объект
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сегодня начат снос строительного объекта, расположенного на улице Ондасынова, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
По информации ведомства, недостроенный объект простаивал несколько лет и по результатам обследования подлежал сносу ввиду значительного износа и коррозии.
Ранее собственнику выдавалось предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа выстроенной железобетонной конструкции сложной формы. Однако требования предписания не были исполнены.
В январе прошлого года управление направило исковое заявление на принудительное исполнение в Бостандыкский районный суд города. Решением суда иск управления удовлетворен.
Ранее в Алматы снесли два трехэтажных дома.
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04.06.2025, 14:59 14376
Металлолом незаконно вывозили из Казахстана в Германию и Нидерланды
В таможенных декларациях неверно указывался код ТН ВЭД
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Органами транспортной прокуратуры выявлены факты незаконного экспорта лома черных и цветных металлов через государственную границу в Нидерланды и Германию, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали транспортной прокуратуре, в центре таможенного оформления Астаны в таможенные декларации, по которым вывозились бывшие в употреблении трубы, вносили недостоверный код ТН ВЭД.
Данный факт подтвержден заключением таможенных экспертов. Согласно приказу министра индустрии и строительства РК от 18 октября 2023 года № 34, экспорт таких изделий запрещен", - пояснили в пресс-службе.
В отношении двух юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Суд признал их виновными и назначил штраф в размере 20 МРП.
Судебные акты не вступили в законную силу.
04.06.2025, 11:43 33246
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на Курбан айт
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - График работы ЦОНов и спецЦОНов в день празднования Курбан айта опубликовало НАО "ГК "Правительство для граждан".
В связи с празднованием Курбан айта центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу, 6 июня", - сообщили в госкорпорации.
Вместе с тем суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, они будут принимать граждан с 09.00 до 13.00.
СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09.00 до 12.00, выдачи документов - до 13.00.
В ведомстве отметили, что в ЦОНах Восточно-Казахстанской области рабочий день начинается и заканчивается на час раньше.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
04.06.2025, 11:12 35251
Уклонение от уплаты налогов на 218 млн тенге: в Мангистау возбудили уголовное дело
Прокуратурой начато досудебное расследование
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налога на сумму 218 млн тенге при продаже имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлен факт уклонения от уплаты налога с имущественного дохода на сумму 218 млн тенге (...) Несмотря на требования закона и уведомления налогового органа, налогоплательщик не исполнил обязательства по уплате начисленной суммы по результатам налоговой проверки. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование", - заявили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году Министерство труда изменило правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа.
04.06.2025, 08:36 55076
На большей территории Казахстана ожидаются дожди с грозами
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую территорию Казахстана дожди с грозами и градом. На севере РК ожидаются сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны - с пыльной бурей, сообщили синоптики Казгидромета.
В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на западе, юге, в центре Акмолинской области, на северо-западе, востоке Атырауской области, на северо-западе, юго-востоке Костанайской области, на северо-западе, в центре Павлодарской области, в центре Туркестанской, Алматинской областей, на юге Северо-Казахстанской области, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангыстауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +27-29 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +29-31 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +35-37 °C.
02.06.2025, 12:54 235501
Дорогу на термальные источники в Алмарасане закроют на реконструкцию до 3 июля
Фото: instagram/akimat_almaty
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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 3 июня по 3 июля 2025 года закроют популярный туристский маршрут от парковки "Алма-Арасан" до термального источника, включая доступ к водопаду Девичьи слезы и поляне Терра, сообщает пресс-служба горакимата.
Ограничение связано со вторым этапом реконструкции маршрута, направленным на повышение безопасности и комфорта. Планируются демонтаж и замена мостов, обновление троп, установка лестниц и объектов благоустройства. Ранее, с 12 мая, проводились подготовительные работы: очистка склонов, монтаж защитных конструкций, укрепление маршрута. Проход будет закрыт полностью, включая будни, выходные и праздники. Завершение работ запланировано до 31 июля (возможны корректировки из-за погодных условий)", - говорится в сообщении.
Проект направлен на создание современного, безопасного и экологичного туристического маршрута.
Жителям и гостям Алматы рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок.
Напомним, 4 мая в ущелье Алмарасан, в районе термальных источников, из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад. Камни упали на деревянные строения, где обычно бывает много туристов. В результате ЧП погибла девушка.
02.06.2025, 08:25 250111
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории РК - пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на юге с пыльной бурей. На западе - шквал, на севере и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, сообщили в Казгидромете.
В Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской области, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской области, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской области, в центре, на севере Кызылординской области, на северо-западе Костанайской области, в центре Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на западе, в центре Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на севере, западе, восток области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +23-25 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32-34 °C.
01.06.2025, 09:11 331411
В Казахстане ожидаются дожди с грозами
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории РК - пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на западе, юге - с пыльной бурей, информирует Казгидромет.
В Атырауской, Мангистауской области, на севере области Улытау, на юго-западе, в центре области Абай, в центре, на севере Кызылординской области, на севере, юге Актюбинской области, на северо-западе Костанайской области, в центре Павлодарской области, на западе, востоке, в центре Карагандинской области, на севере, юге Жамбылской области, на западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, на западе, юге Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на юго-востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, дождь, +21-23 °C.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +30-32 °C.
31.05.2025, 19:59 372276
В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи
Заселение стадными саранчовыми вредителями может охватить до 2,1 млн га
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным на 31 мая, на территории Казахстана на наличие саранчи обследовано 5,6 млн га сельхозугодий. Обработано 844 тыс. га, сообщает Минсельхоз.
В Туркестанской области обработка против мароккской саранчи практически завершена - обработано 371 786 га, в настоящее время проводится зачистка территории.
В Жамбылской области мероприятия против мароккской саранчи полностью завершены. Одновременно продолжается химическая обработка против итальянского пруса на площади 27 898 га.
Мероприятия против саранчи активно проводятся в 15 регионах страны.
Согласно прогнозам, в 2025 году заселение стадными саранчовыми вредителями на территории Казахстана может охватить до 2,1 млн га. Наибольший риск сохраняется в Костанайской, Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
Напомним, в начале мая министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил, что распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 миллиона гектаров - это на 1 миллион гектаров меньше, чем в прошлом году.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?