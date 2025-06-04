В Медеуском районе Алматы сносят крупный недостроенный объект

Объект простаивал несколько лет и был значительно изношен

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сегодня начат снос строительного объекта, расположенного на улице Ондасынова, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.





По информации ведомства, недостроенный объект простаивал несколько лет и по результатам обследования подлежал сносу ввиду значительного износа и коррозии.





Ранее собственнику выдавалось предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа выстроенной железобетонной конструкции сложной формы. Однако требования предписания не были исполнены.





В январе прошлого года управление направило исковое заявление на принудительное исполнение в Бостандыкский районный суд города. Решением суда иск управления удовлетворен.





Ранее в Алматы снесли два трехэтажных дома.







