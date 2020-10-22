В ЦИК озвучили бюджет предстоящих выборов в мажилис и маслихаты

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - На всю объединенную выборную кампанию депутатов мажилиса парламента и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина, передает Kazakhstan Today.



По словам Сабилы Мустафиной, примерная смета расходов на 2020 год, представленная правительству, составляет 10,8 млрд тенге.



"Основная доля этих расходов планируется на оплату труда 70 681 члена и 10 061 избирательной комиссии - это 7,3 млрд тенге, или 68% из общей сметы расходов", - пояснила она.



Она уточнила, что остальные 3,5 млрд тенге, что составляет 32% от запланированных в смете на организационные расходы избирательных комиссий, уйдут на изготовление бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информационное сопровождение выборной кампании в целях обеспечения гласности и открытости избирательного процесса, а также создание необходимых материально технических условий для избирательных комиссий.



По словам секретаря ЦИК, проводить кампанию будут с соблюдением всех возможных карантинных мер в условиях пандемии. Поэтому предусматриваются затраты в сумме 341,4 млн тенге на обеспечение членов избирательных комиссий всех уровней средствами индивидуальной защиты.



"Расходы на 2021 год предусмотрены в проекте закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы в сумме 4,5 млрд тенге. Практически вся эта сумма планируется на оплату труда членов избирательных комиссий всех уровнях. Таким образом, в целом на всю объединенную выборную кампанию депутатов мажилиса парламента и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге", - подытожила она.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства