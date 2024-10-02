В ЦИК рассказали о порядке голосования на референдуме по АЭС

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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 1 октября, заместитель председателя ЦИК Константин Петров рассказал о порядке голосования на референдуме по АЭС.





Всего в референдуме будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07.00 и завершится в 20.00. С 06.00 голосование начнется только на 84 участках - это в основном воинские части, некоторые вахтовые поселки, в связи с тем что у них особый распорядок работы или службы.





Еще на 539 участках могут приступить к подсчету голосов после того, как проголосуют все включенные в списки. Это участки, образованные в воинских частях, домах отдыха, санаториях, следственных изоляторах и больницах.





В свою очередь секретарь ЦИК Мухтар Ерман сообщил, что за пределами Казахстана было создано 76 участков в 61 стране.





Он также отметил, что был получен ответ от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что возможности развернуть деятельность по наблюдению за референдумом 6 октября не имеется, учитывая большое количество запланированных на ближайшие месяцы мероприятий, связанных с выборами.





Аккредитовано 177 наблюдателей из 30 государств, в том числе четыре крупные международные организации - СНГ, ШОС, ОТГ и СВДМА. 200 иностранных журналистов из 37 стран также будут наблюдать за референдумом.