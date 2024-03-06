В Туркестанской области до конца года начнут строить новое водохранилище

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы палаты парламента по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период, - Председатель сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы палаты парламента по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Маулен Ашимбаев сообщил, что ключевым приоритетом работы сената является реализация поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие страны и регионов.





В настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансфертного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования. На рассмотрении мажилиса находятся 10 инициированных сенаторами законопроектов по вопросам науки, реформирования судебной системы, оборота органической продукции, совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.





В планах на 2024 год - рассмотрение пяти кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов "О государственных закупках", "О масс-медиа" и "О теплоэнергетике".





Глава государства был проинформирован и о работе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по его поручению.





Президент был ознакомлен с деятельностью секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий. В настоящее время реализуется концепция развития съезда на 2023-2033 годы.





Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву и об активизации работы сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа сената "Өңір" и совет по взаимодействию с местными представительными органами при сенате.





В ходе встречи было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В этой связи в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.





По итогам встречи президент отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным направлением государственной политики активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.