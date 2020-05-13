В Восточном Казахстане карантин продлен до 1 июня

Усть-Каменогорск. 12 мая. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области карантин продлен до 1 июня, передает Kazakhstan Today.

С 11 мая в Казахстане снят режим ЧП. Признаюсь честно, эти два месяца стали для нас серьезным испытанием. Благодаря своевременно принятым мерам мы не допустили широкого распространения вируса COVID-19 на территории ВКО. Однако в городе Семее ситуация остается достаточно сложной. Только за последнюю неделю количество инфицированных значительно увеличилось. Из 53 подтвержденных случаев КВИ по области 43 человека - в Семее. Вспышка и основные очаги заболевания по Семею находятся в микрорайоне Восточный. Только в Восточном зафиксировано 26 случаев коронавируса", - написал в Instagram аким региона Даниал Ахметов.

Он отметил, что неполная ответственность людей за свою жизнь и здоровье близких привели к таким последствиям. "Например, празднование дня рождения внучки стоило здоровья 9 участникам, в том числе бабушке, организовавшей это мероприятие. Приезд нашего земляка из столицы вылился в 15 новых случаев заражения КВИ", - сообщил аким.

Даниал Ахметов проинформировал, что принято решение о введение дополнительных карантинных мер в Семее. Запрещается выезд и въезд, за исключением "зеленого коридора" и спецкатегорий жизнеобеспечения. "Я знаю о проблемах с общественным транспортом в городах Семее и Усть-Каменогорске, в связи с чем поручаю акимам городов увеличить количество автобусов. Отмечу, что с 8 мая все заезжающие лица на территорию области в строгом порядке проходят экспресс-тестирование", - написал аким.

В целом по ВКО карантинные мероприятия будут продлены до 07.00 1 июня 2020 года. Я очень рассчитываю, что в течение короткого промежутка времени нам удастся стабилизировать ситуацию в городе Семее и вскоре жители региона и области в целом вернутся к привычному образу жизни", - сообщил Даниал Ахметов.

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