29.10.2024, 14:27 36446
В законе о долевом строительстве будут "закручивать гайки" - Шарлапаев
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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев заявил, что закон о долевом участии в жилищном строительстве будет ужесточен, передает корреспондент агентства.
Честно говоря, очень много недобросовестных людей на этом рынке. И это тоже надо признать. Сейчас мы внесли такие поправки. Не побоюсь этого жесткого слова, мы будем "закручивать гайки" по закону о долевом строительстве", - заявил министр.
Пострадавшим от недобросовестных застройщиков жильцам Шарлапаев рекомендовал пожаловаться в госорганы, в частности в суд и прокуратуру. По словам министра, Генпрокуратура всегда выступает на стороне дольщиков. Прежде всего необходимо внимательно ознакомиться с законом о долевом строительстве.
Если хотите себя обезопасить, объекты, которые прогарантированы Казахстанской жилищной компанией, - это, наверное, максимально безопасный способ покупки квартиры. Дом точно достроят, и он будет соответствовать документации", - добавил глава ведомства.
Он отметил, если застройщик три года "нормально платит налоги", то у него точно есть запасы денежных средств на строительство и проекты будут соответствовать первоначальной проектно-сметной документации.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
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29.10.2024, 21:01 19856
Акима Сарани уволили за срыв отопительного сезона
Фото: Depositphotos
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Сарань. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобожден от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе, сообщает пресс-служба акимата региона.
Временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима Сарани.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.
Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.
Жителям города пообещали пересчитать октябрьские тарифы на отопление.
28 октября аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор от главы области.
29.10.2024, 14:10 35791
В Акмолинской области 15 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули в госсобственность
Фото: gov.kz
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Кокшетау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области 15 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули в государственную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В текущем году по акту надзора возвращены 6 земельных участков общей площадью 15 тысяч гектаров с кадастровой стоимостью 150 млн тенге, которые более 3 лет не использовались по назначению", - проинформировали в пресс-службе.
Также по инициативе прокуратуры района в суде на рассмотрении находятся гражданские дела об изъятии 8 земельных участков общей площадью 59,2 тысячи гектаров общей кадастровой стоимостью 408 млн тенге.
Работа в данном направлении продолжается", - заверили в пресс-службе.
Ранее более 50 га неиспользуемых земель вернули государству в Костанайской области.
29.10.2024, 12:25 40741
Аудит проекта Строительного кодекса: кого привлекли к ответственности
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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев рассказал, кого привлекли к дисциплинарной ответственности после аудита проекта Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.
Минфином был проведен аудит, в рамках которого финансовых нарушений установлено не было. Единственное, на что указал Минфин, были процедуры несоответствия, но финансовых нарушений не было. За процедурные несоответствия определенные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявил глава Минпрома РК.
По его словам, по итогам рассмотрения законопроекта в мажилисе парламента Казахстана Строительный кодекс будет принят.
По принятию Строительного кодекса очень активная работа ведется в мажилисе. Я думаю, что в рамках стандартного рассмотрения мажилиса парламента, по итогам обсуждения этого законопроекта кодекс примут. По времени ориентируемся на стандартные процессы принятия законодательных актов мажилиса", - добавил министр.
Ранее депутаты мажилиса высказались, что деньги, выделенные на разработку Строительного кодекса, были потрачены не по назначению.
Позже депутат мажилиса парламента РК Бакытжан Базарбек представил заключение государственного аудита, подтверждающее необоснованное использование бюджетных средств при разработке Строительного кодекса.
29.10.2024, 11:42 44646
Казахстан и Монголия будут производить вакцины против болезней сельскохозяйственных животных
Фото: Акорда
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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Монголия планируют наладить производство вакцин против болезней сельскохозяйственных животных, заявил Касым-Жомарт Токаев после переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на совместном брифинге для представителей СМИ.
Кроме того, были рассмотрены возможности совместного освоения новых технологий, минеральных ресурсов. Также поднималась тема инвестиций. Я проинформировал о достижениях Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и исследования космоса. Как известно, наши страны обладают значительными природными ресурсами. Мы будем вместе работать над разведкой и разработкой месторождений железа, фосфатов, бокситов и редких полезных ископаемых", - заявил президент Казахстана.
По его словам, бизнесмены Казахстана готовы изучить потенциал горнодобывающей отрасли Монголии.
Также в ходе переговоров были затронуты вопросы транспорта и логистики.
Одна из важнейших задач - повышение конкурентоспособности международных коридоров. Для этого необходимо улучшить транспортное сообщение между нашими государствами и с третьими странами. Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок через территорию наших государств. Важно эффективно использовать Транскаспийский маршрут и коридор Север - Юг", - полагает Токаев.
Он подчеркнул, что состоявшиеся переговоры прошли очень успешно.
Мы договорились об активизации экономических контактов. Казахстан и Монголия входят в число крупнейших стран Азии, поэтому и взаимная торговля должна приобрести соответствующие масштабы. В прошлом году объем товарооборота достиг 150 млн долларов. В обозримом будущем планируется увеличить эту цифру до 500 млн долларов. Для этого необходимо расширить номенклатуру товаров и устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. Правительствам обеих стран поручено принять соответствующие меры. Сегодня мы подписали дорожную карту по наращиванию торгово-экономического сотрудничества", - отметил глава Казахстана.
Сегодня президенты Казахстана и Монголии и делегации обеих стран по итогам переговоров подписали декларацию об установлении стратегического партнерства и ряд других документов.
29.10.2024, 11:01 45796
Президенты Казахстана и Монголии подписали декларацию об установлении стратегического партнерства
Фото: telegram/ Aqorda
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Улан-Батор. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба главы государства.
Также в рамках государственного визита президента Республики Казахстан в Монголию представителями делегаций двух стран были подписаны следующие документы:
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере;
- дорожная карта по активизации торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией (на 2025-2027 годы);
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Монголии о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
- меморандум о развитии автомобильных дорог между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорожного и транспортного развития Монголии;
- план сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Монголии на 2025-2027 годы;
- меморандум о сотрудничестве в сфере культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии;
- меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии;
- меморандум о взаимопонимании между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и главным управлением ветеринарии Монголии о сотрудничестве в области ветеринарной службы и карантина;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии;
- меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Исполнительным офисом Комиссии по атомной энергии Монголии о сотрудничестве в области атомной энергетики.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран.
29.10.2024, 09:27 47251
Антикор выявил системные коррупционные риски в дорожной сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба совместно с Министерством транспорта провела анализ коррупционных рисков в дорожной сфере. На межведомственном совещании по вопросам устранения коррупционных рисков обсуждены его результаты.
За последние пять лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, но состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения. За 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тысяч жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог. Общественность это связывает с коррупцией", - проинформировали в Антикоре.
Только с начала текущего года агентством зарегистрировано 24 уголовных дела в этой отрасли.
Внешний анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием. Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным Антикора, контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций.
Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально. Не в полной мере используется потенциал Казахстанского дорожного научно-исследовательского института для развития отрасли. Вместо проведения прикладных научных исследований и внедрения инноваций институт занимается разработкой нормативной документации", - говорится в сообщении.
Отсутствие контроля за внедрением новых технологий, недостаток квалифицированных кадров и сложная нормативно-правовая база также влияют на качество автодорог.
Усугубляет проблему недостаточная цифровизация. За последние 10 лет на развитие информсистем потрачено 16 млрд бюджетных средств. Однако до сих пор не разработана Цифровая карта дорог.
По итогам анализа Агентством подготовлено свыше 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в этой сфере.
Предложены меры по пересмотру функционала экспертизы проектов и института технического надзора, переориентированию КаздорНИИ на разработку востребованных инновационных технологий, научно-техническому сопровождению крупных дорожных проектов, усилению полномочий Национального центра качества дорожных активов, а также созданию цифровой карты дорог", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что ряд рекомендаций уже апробируется.
Например, в Атырауской области планируется прослеживать выделенные денежные средства через проект "Цифровой тенге" при среднем ремонте одной из автодорог", - сообщили в Антикоре.
Как сообщалось ранее, в РК ответственности привлечено более 4 тысяч должностных и юридических лиц, нарушивших требования по содержанию автомобильных дорог.
28.10.2024, 20:33 77731
В Минкультуры утвердили правила постановки на учет СМИ
Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра культуры и информации от 17 октября 2024 года утверждены правила оказания государственных услуг в области масс-медиа.
Как сообщает Zakon.kz, утверждены правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Республики Казахстан"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий".
К примеру, для получения госуслуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала" направляется заявление услугодателю через портал электронного правительства, а также информация о записи и хранении транслируемых и ретранслируемых теле-, радиопрограмм в течение шести месяцев, форма сведений о наличии имущественных прав собственника теле-, радиоканала на помещения и площади с отдельным входом или на их аренду.
Канцелярия министерства в день поступления документов принимает, регистрирует и передает на исполнение ответственному структурному подразделению. Где в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.
При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.
По результатам заслушивания услугодатель выдает свидетельство о постановке на учет, переучет, свидетельство отечественного теле-, радиоканала либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
Отмечается, что теле-, радиоканал подлежит переучету в случаях смены собственника либо изменения организационно-правовой формы, наименования, а также названия теле-, радиоканала.
Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года.
28.10.2024, 19:47 67481
Награждена вынесшая приговор Бишимбаеву судья
Фото: пресс-служба суда Астаны
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судью Айжан Кульбаеву, вынесшую приговор экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, наградили медалью за вклад в развитие судебной системы.
В понедельник, 28 октября, исполняющая обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.
На мероприятии Кульбаева наградили медалью Верховного суда "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие.
Во время вручения награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда, качества рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.
Ранее жительницу Астаны, которая обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили на 10 лет лишения свободы.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?