В Жамбылской области отмечается снижение числа преступлений против собственности

Тараз. 25 августа. Kazakhstan Today - 25 августа состоялось заседание коллегии прокуратуры Жамбылской области, на котором рассмотрены результаты проверки работы областного ДВД по профилактике и досудебному расследованию уголовных дел по уголовным правонарушениям против собственности, передает Kazakhstan Today.

Как отметил и.о. прокурора области Айдос Майлыбаев, основными задачами уголовного законодательства являются защита от преступных посягательств личности, прав и свобод граждан, государственных и общественных интересов, собственности, а также всего правопорядка в стране, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Несмотря на принимаемые меры, отмечается недостаточная профилактическая работа, а также качество расследования и раскрытия данных уголовных правонарушений, наибольшее число из которых - это кражи, мошенничества, разбои и грабежи.

В ведомстве подчеркнули, что право собственности занимает особое место, так как является залогом стабильности экономических отношений и личного благополучия граждан.

Согласно статистическим данным, в текущем году отмечается снижение количества уголовных правонарушений против собственности на 16,9% (с 7433 до 6174).

Однако на фоне такой явной положительной картины имеются ряд нареканий в адрес полиции, отметил Майлыбаев. К примеру, только кражи занимают половину от общего числа зарегистрированных уголовных правонарушений в области.

Отмечается рост уголовных правонарушений, связанных с мошенничеством: в Байзакском районе на 34,5%, Жамбылском на 325%, Жуалынском на 66,7%, Кордайском на 4,2%, Мойынкумском на 166,7%, Таласском на 10% и Шуском районе на 11%.

Возросло количество разбоев в Кордайском, Т.Рыскулова, Меркенском и Мойынкумском районах, что вызывает серьезные опасения.

Хуже всего, по данным пресс-службы, обстоят дела с профилактикой преступлений. В первую очередь это касается ранее судимых лиц. Так, в текущем году 753 лица, ранее совершавшие преступления, совершили уголовные правонарушения против собственности, если сравнивать с прошлым годом, рост составил 290,1%.

Нельзя не отметить факт выявления преступной группы, занимающейся кражами, под покровительством сотрудника полиции, что серьезным образом наложило "тень" на органы внутренних дел.

Как отметил и.о. прокурора, нельзя во всем винить рядовых сотрудников полиции, которые выполняют свои обязанности при колоссальных нагрузках.Нехватка штатной численности является основной проблемой полиции. В частности, одному участковому в Таразе приходится обслуживать территорию с населением более 3100 человек, тогда как согласно установленным нормам количество граждан на одного участкового не должно превышать 2300 человек.

Не хватает сотрудников полиции по работе с несовершеннолетними, на одного инспектора ювенальной полиции приходится 1236 учеников.

Аналогичная ситуация с полицейскими автоэкипажами - вместо обслуживания (патрулирования) территории с 2,5 тыс. человек они вынуждены обслуживать территорию с населением 10-16 тыс.

Хуже ситуация обстоит в районах, к примеру село Масанчи с населением более 17 тыс. человек обслуживает всего два участковых инспектора полиции, Байзакский район вместо 43 участковых обслуживает всего 26 инспекторов полиции.

В результате многие криминогенные участки остаются без надлежащего контроля, что естественно способствует совершению преступлений, подчеркнул Майлыбаев. По его словам, необходимо направить письмо в адрес акимата области о выделении финансовых средств для укомплектования штатной численности сотрудников полиции.

По результатам заседания коллегии обсуждены и ряд других комплексов мер по профилактике и пресечению преступности, проблемы как теоретического, так и практического характера, а также пути их разрешения.

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