В Жамбылской области, Алматы и Шымкенте задержали 25 активных участников массовых беспорядков

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Жамбылской области, Алматы и Шымкенте сегодня задержали 25 активных участников массовых беспорядков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель генерального прокурора РК Ерлик Кенебаев, сегодня в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте проведена спецоперация по задержанию тех, кто активно принимал участие в массовых беспорядках. Задержаны 25 человек, среди них казахи, дунгане, кыргызы. Семеро из них ранее судимы.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел.





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