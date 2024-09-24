В Жезказгане детсадам не выплачивали дотации на 220 детей

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Жезказган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Улытауской области выявила ряд нарушений при рассмотрении обращений предпринимателей, - Прокуратура Улытауской области выявила ряд нарушений при рассмотрении обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Во время изучения вопросов дотации в детских садах установлено, что отдел образования Жезказгана в рамках действующих договоров не выплачивал деньги детским садам "Алтын бесік", "Шапағат", "Мирас", "Дарья". Только после представления прокуратуры области, внесенного в адрес управления образования региона, предпринимателям выплачено 12 млн тенге, выделенных на 220 детей.





В другом случае департамент государственных доходов области, нарушив требования закона "О государственных закупках", ущемил права предпринимателя. Несмотря на подписанный акт выполненных работ, департамент оплату за поставленный товар по государственным закупкам не выплачивал 4 месяца. Актом прокурорского надзора деньги предпринимателю выплачены в полном объеме, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.



