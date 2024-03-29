В зоне риска: Бектенов проверил состояние водохранилищ и подготовку к паводкам в СКО

В зоне риска находятся 87 населенных пунктов, отдельные конструкции автодорожных мостов находятся в аварийном состоянии

Фото: primeminister.kz

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Петропавловск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов - Премьер-министр РК Олжас Бектенов прибыл во входящую в паводковую зону риска Северо-Казахстанскую область для проверки состояния Петропавловского и Сергеевского гидроузлов.





Особое внимание во время поездки глава правительства уделил объектам коммунально-энергетического сектора и дорожной инфраструктуры, а также состоянию водохранилищ в регионе и работе по качественному и своевременному проведению противопаводковых мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.





primeminister.kz





Северо-Казахстанская область входит в зону риска воздействия паводков. Основным водоисточником региона является река Есиль, которая регулируется тремя водохранилищами: Астанинским, Сергеевским и Петропавловским.





Состояние Петропавловского гидроузла было признано удовлетворительным. Он работает в штатном режиме. В паводковый период водохранилище будет переведено в транзитный режим работы и не повлияет на пропуск паводковых вод.





primeminister.kz





В то же время состояние Сергеевского водохранилища, где в апреле прошлого года произошел перелив воды, вызывает вопросы. Сейчас водохранилище заполнено на 82%. Поэтому премьер поручил держать в зоне особого внимания находящиеся поблизости дачные участки.





По словам директора РГП "Казводхоз" Шугаипа​ Ибатуллина, Сергеевский и Петропавловский гидроузлы работают в штатном режиме, однако отдельные конструкции автодорожных мостов находятся в аварийном состоянии. Поэтому транспортные потоки планируют перенаправить на имеющиеся альтернативные дороги.





Всего в регионе взяты на учет 87 населенных пунктов, подверженных паводкам. С 24 января область переведена в режим повышенной готовности, с 26 марта здесь развернут оперативный штаб.





Бектенов поручил акимату Северо-Казахстанской области завершить все запланированные превентивные мероприятия, МЧС - подготовиться на случай ухудшения паводковой обстановки, мобилизовать силы и технику.





Как вы знаете, в ряде наших регионов произошло значительное увеличение уровня воды, которое привело к паводкам. Все силы мобилизованы. В круглосуточном режиме работают республиканский и региональные оперативные штабы. В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, КНБ - всего порядка 4 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники. В труднодоступных местах эвакуация проводится на вертолетах, работы продолжаются и будут осуществляться до полного снятия угрозы населению. Ситуация находится на усиленном контроле. Со стороны правительства и акиматов будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим", - отметил премьер.





Напомним, из-за паводков более 150 жителей Костанайской области сегодня ночью пришлось эвакуировать с помощью вертолетов.



