Внедрить систему моментального оповещения граждан о ЧС предлагает Мусин
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития Багдат Мусин предлагает внедрить в Казахстане новую систему мгновенного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell broadcast.
Эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений", - пояснил министр.
Он также добавил, что его ведомство совместно с МЧС РК уже проводило тестирование системы в 2022-2023 годах.
В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку. Система Cell broadcast становится необходимой в случаях, требующих немедленного уведомления о чрезвычайной ситуации, таких как природные бедствия (например, паводки, пожары) или террористические положения", - рассказал Мусин.
По его словам, технологию массового оповещения уже использует ряд стран, находящихся в сейсмологически нестабильных регионах.
К примеру, в США тестирование данной системы была проведено на национальном уровне в прошлом году. Там используется система беспроводных экстренных оповещений, которые выглядят как текстовые сообщения, но с индивидуальным звуковым и вибрационным сигналом, чтобы привлечь внимание пользователей", - пишет глава МЦРИАП.
Он уточнил, что МЦРИАП готово внедрить технологию мгновенного оповещения Cell broadcast в Казахстане при выделении средств.
Технология Cell broadcast требует разработки информационной системы и проведения интеграции со всеми операторами связи. Плюсы данной системы в том, что ее не обязательно использовать только при землетрясениях. Бывают другого рода чрезвычайные ситуации, например паводковые обстоятельства, или же пожары, или иные положения террористического характера. В таких случаях необходимо массово одномоментно уведомить определенное количество абонентов о происходящей ситуации", - пояснил министр.
Он уточнил, что существует некоторая путаница между системой детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения.
Система детекции сейсмической активности устанавливает оборудование для выявления подземных толчков, а система мгновенного оповещения использует технологию Cell broadcast для оперативного и широкомасштабного оповещения жителей. Для того чтобы исключить такого рода путаницы между системой детекции и мгновенного оповещения, сейчас ДЧС города Алматы с акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После готовности системы сейсмологической детекции необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем, при происхождении детекции в сейсмологической системе будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно использовать и при других обстоятельствах ЧС", - пояснил Мусин.
По мнению главы цифрового ведомства, подобная система предлагается к реализации как самый оптимальный и прошедший тестирование вариант.
Окончательное решение о необходимости внедрения такого рода технических решений принимает отраслевое ведомство, отвечающее за реагирование в чрезвычайных ситуациях. Министерство цифрового развития со своей стороны при наличии необходимого финансирования готово к полноценной реализации данной системы в течение двух месяцев", - резюмировал министр.
Напомним, депутаты раскритиковали работу ЧС во время произошедшего в ночь с 22 на 23 января землетрясения в Алматы. В частности, мажилисмены интересовались, почему не сработала система оповещения за 1,1 млрд тенге. По их мнению, спасательные службы Казахстана не готовы к серьезным катаклизмам. Отсутствие системы оповещения и незнание элементарных правил поведения во время породило панику среди населения.
В ДЧС Алматы причину сбоя объяснили тем, что система находится в стадии тестирования. В МЦРИАП, в свою очередь, списали сбой в работе системы оповещения на технологические проблемы. По словам замглавы ведомства Асхата Оразбека, сообщения были отправлены, но не дошли до абонентов.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы в ночь с 22 на 23 января. При этом сейсмологи до сих пор продолжают фиксировать незначительные афтершоки. Подземные толчки вызвали панику в городе. Люди в спешке покидали дома и пытались выехать из города. В итоге на выездах из Алматы образовались пробки. Некоторые жители выпрыгивали из окон. В результате землетрясения пострадали 70 человек. В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.