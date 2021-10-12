Внесены поправки в правила применения оружия по беспилотным летательным аппаратам в городах над объектами госохраны

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В проекте приказа определяются следующие понятия:

безнадзорные животные - собаки и кошки, у которых невозможно установить владельца; животное, убежавшее от владельца и находящееся без надзора со стороны владельца или сопровождающего лица (выгульщика);

бродячие животные - одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячие животные не имеют опознавательных знаков принадлежности кому-либо, в числе которых ошейник, поводок, микрочипы, клеймо, бирки и жетоны с контактными номерами владельца;

регулирование численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и проводится методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования - методами эвтаназии.

Отлов безнадзорных и бродячих животных производится в целях:

регулирования их численности методами биостерилизации;

возвращения владельцам;

их обустройства.

Порядок предусматривает, что безнадзорные и бродячие собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.

При отлове безнадзорных и бродячих животных не должны применяться технические приспособления и ветеринарные препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья. Отловленные безнадзорные и бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, где содержатся два месяца, до выдачи владельцу безнадзорного животного либо до момента передачи третьему лицу.

Кроме того, не допускается жестокое обращение с безнадзорными и бродячими животными.

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными включают в себя:

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

содержание безнадзорных и бродячих животных в приютах для животных в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными";

возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных безнадзорные и бродячие животные;

возврат безнадзорных и бродячих животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;

размещение в приютах для животных и содержание в них безнадзорных и бродячих животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

При отлове безнадзорных и бродячих животных должны соблюдаться следующие требования:

стерилизованные безнадзорные и бродячие животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;

животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;

применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны вести видеозапись процесса отлова безнадзорных и бродячих животных и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи;

ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган.

Заниматься отловом безнадзорных и бродячих животных в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.

Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных и бродячих животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в местный исполнительный орган, местный исполнительный орган - осуществлять организацию мероприятий и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов.

При этом содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных, не допускается.

Указывается, что при возврате безнадзорных и бродячих животных на прежние места их обитания ветеринарная служба или ИП и юридические лица обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 октября.



