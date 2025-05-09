08.05.2025, 13:34 160841
Вопрос об эвакуации казахстанцев из Индии и Пакистана не стоит - МИД
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК пока не планирует эвакуировать граждан Казахстана из Индии и Пакистана после обострения военного конфликта между странами, передает корреспондент агентства.
Граждане Казахстана есть в обеих странах. Насколько я знаю, в Пакистане больше, чем в Индии. Это именно те граждане, о которых мы знаем, то есть те, которые находятся на консульском учете в посольстве. Они на постоянной связи с нашим посольством. На данный момент там нет полноценных военных действий, только были отдельные удары по приграничным территориям, поэтому сейчас вопрос об эвакуации не стоит", - проинформировал первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции "Синдур", нацеленной "против террористической инфраструктуры в Пакистане". В Минобороны Индии заявили, что из Пакистана "планировались и направлялись террористические атаки на Индию".
Напомним, не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News18.
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09.05.2025, 17:05 2006
Президент России передал лидеру Казахстана наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР
Фото: telegram/Aqorda
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева - отца лидера РК из архива министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши", - говорится в сообщении.
Ранее лидер РК посетил парад Победы. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади.
09.05.2025, 15:30 10571
В Казахстане обследуют свыше 130 гидротехнических сооружений
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проведут многофакторное обследование 134 гидротехнических сооружения до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В общей сложности до конца 2028 года планируется обследовать 557 сооружений. Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ", - пояснили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело многофакторные обследования на 84 объектах в 14 областях Казахстана.
Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции", - добавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Ранее организации по управлению ГТС были созданы в 10 регионах Казахстана.
08.05.2025, 19:42 124796
В угольной промышленности Казахстана выявили нарушения на 37 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос по поводу угольной отрасли, сообщил об обнаруженных нарушениях.
Касательно проведения налоговых проверок угледобывающих предприятий и их контрагентов Министерством финансов в установленном порядке проводится налоговый контроль за недропользователями, осуществляющими добычу угля", - написал премьер.
Он добавил, что за последние 3 года по результатам налоговых проверок и мониторинга за трансфертным ценообразованием в отношении этой категорий налогоплательщиков выявлены нарушения на сумму порядка 37 млрд тенге.
В целом вопросы угольной отрасли находятся на контроле правительства", - добавил Бектенов.
Он также добавил, что реализация угля для нужд населения и коммунально-бытового сектора осуществляется через товарные биржи, что исключает непродуктивных посредников и дальнейшую перепродажу, а также повышает уровень выявления фактов ценовых правонарушений.
В январе 2025 года сообщалось, что добыча каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, сокращается в Казахстане второй год подряд. В прошлом году объем добычи составил 112,6 млн тонн - на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Годом ранее уже было отмечено сокращение на 1,4%. В региональном разрезе почти 92% добычи пришлось лишь на две области - Павлодарскую (67 млн тонн) и Карагандинскую (36,5 млн тонн). Можно отметить также Абайскую область, где объем добычи каменного угля составил 7,6 млн тонн. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 1,5 млн тонн.
08.05.2025, 17:05 138696
В Алматы открыли восемь аллей ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в честь 80-летия Победы открыли восемь аллей ветеранов Великой Отечественной войны во всех районах города в рамках программы "Таза Қазақстан" и кампании "Алматы - наш общий дом", сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Центральное мероприятие прошло в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (...) В парке было высажено 29 именных деревьев - лип высотой 6 метров, каждое с табличкой в память о фронтовике. Липа выбрана как символ долголетия, стойкости и памяти", - пояснили в акимате.
По данным пресс-службы, всего в городе было высажено 200 таких деревьев.
Акция стала символом уважения к подвигу героев и вкладом в сохранение исторической памяти. Новые аллеи станут местом, куда горожане смогут приходить с детьми и внуками, чтобы передавать память о великой Победе будущим поколениям", - добавили в акимате.
Напомним, вчера в Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.
08.05.2025, 13:10 161711
Казахстан выиграл международный суд по делу об автодороге Алматы - Хоргос
Суд отклонил претензии истцов к Комитету автомобильных дорог МИИР РК на общую сумму около 50 миллионов долларов США
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже принял решение в пользу Республики Казахстан по делу о строительстве автодороги Алматы - Хоргос, сообщает Министерство юстиции РК.
15 мая 2020 года совместное предприятие, состоящее из компаний Todini Costruzioni Generali S.p.A., WeBuild S.p.A. и ТОО "Казахдорстрой", действующее в рамках совместного предприятия "Todini Impregilo Kazakhdorstroy" (далее - "истцы"), подало в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) заявление об арбитраже против Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в связи со спорами по проекту", - сообщили в Минюсте.
Истцы предъявили комитету претензии на общую сумму около 50 миллионов долларов США, включая расходы, связанные с продлением сроков строительства, уплатой таможенных пошлин и налогов, инфляцией тенге, изменением стоимости, обратной засыпкой водопропускных труб, прекращением строительства дорожного эксплуатационного пункта и финансовыми затратами.
14 апреля 2025 года трибунал, сформированный в рамках Международного арбитражного суда ICC в Париже, вынес окончательное решение в пользу комитета. Все заявленные претензии истцов были полностью отклонены. Трибунал также удовлетворил встречный иск комитета, обязав истцов вернуть сумму, ранее выплаченную им в качестве компенсации за продление сроков работ. Кроме того, трибунал признал, что комитет, как выигравшая сторона, имеет право на полное возмещение своих судебных и арбитражных издержек", - сообщает ведомство.
08.05.2025, 12:16 168971
Сотрудники секретариата СВМДА получат статус международных гражданских служащих
Фото: Минобороны РК
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РК и секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания секретариата на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Поправки направлены на укрепление международного статуса сотрудников, направляемых на работу в секретариат или осуществляющих деятельность на основе контракта, в соответствии с практикой ООН и других международных организаций.
Предусматривается расширение привилегий и иммунитетов членов персонала секретариата, которые будут предоставляться всем сотрудникам секретариата независимо от категории персонала и от гражданства. Секретариат наделяется правом учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения для членов персонала секретариата", - отмечено в заключении.
08.05.2025, 12:10 171086
Сменить ФИО или название фирмы теперь можно автоматически
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На портале eLicense.kz внедрен автоматический механизм переоформления разрешительных документов, сообщает АО "НИТ".
Теперь при смене наименования юридического лица или ФИО больше не требуется подавать заявление на переоформление. Достаточно ответить на полученное SMS-уведомление от 1414, после чего система самостоятельно обновит данные и оформит новый документ. Для получения услуги достаточно дождаться SMS-уведомления и подтвердить его, после чего система выполнит все необходимые процедуры без участия заявителя. В случае необходимости дополнительной информации пользователи могут обратиться в службу поддержки портала", - сообщает источник.
Автоматическое переоформление доступно для следующих услуг:
- государственная регистрация пестицидов;
- аттестация производителей и реализаторов семян (оригинальных, элитных, семян первой, второй и третьей репродукций).
Обновленный документ будет доступен в личном кабинете на портале elicense.kz сразу после завершения процесса. Это нововведение позволяет заявителям сэкономить время и избежать необходимости повторного сбора и подачи документов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у бывших студентов военных вузов появилась возможность восстановить учебу через eGov.
Также в Казахстане запустили новый цифровой сервис для автовладельцев.
08.05.2025, 12:00 172861
Сенат одобрил соглашение о предоставлении земельного участка в Алматы для консульства США Дополнено
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством США о предоставлении земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы, передает корреспондент агентства.
Законом регламентируются порядок и условия предоставления земельного участка. Согласно статье 1 соглашения земельный участок площадью 70 593 квадратных метра предоставляется в аренду сроком на 49 лет с даты заключения дополнительного договора аренды. Размер арендной платы за указанный период аренды составит 25 301 016 долларов США и будет выплачен единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения", - говорится в заключении к закону.
Также в соответствии с нормами соглашения правительство США освобождается от уплаты каких-либо налогов, таможенных платежей и требований о получении разрешения, самостоятельно оплачивает все расходы, связанные со строительством, содержанием и ремонтом здания консульства, а также оплатой коммунальных услуг.
Вместе с тем на арендуемом участке генконсульства планируется разместить представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками, Коммерческую службу США.
Генеральное консульство США станет крупнейшим визовым хабом в Центральной Азии. Это укрепит инвестиционную привлекательность Казахстана, привлечет прямые иностранные инвестиции, создаст новые рабочие места и будет способствовать росту бизнеса и сферы услуг", - гласит документ.
Дополнено 08.05.2025, 13.47
В кулуарах сената первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин ответил журналистам, зачем Генконсульство США в Алматы переезжает в новое здание.
По его словам, американская сторона арендует два здания в Алматы для консульства. Все сотрудники переедут в новое здание, как только строительство завершится.
Когда переезжаем в другую новую квартиру, мы же там не оставляем никого. Просто штат переедет в новое здание", - сказал спикер.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?