25.03.2025, 09:39 55586
Возврат активов: 1,7 млрд тенге потратят на строительство амбулаторий в селах Акмолинской области
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Рассказать друзьям
Кокшетау. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области.
В регионе появятся четыре врачебные амбулатории, пять фельдшерско-акушерских пунктов и один медицинский пункт. Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену.
Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:
- Арнасай Аршалынского района,
- Старый Колутон Астраханского района,
- Пятигорское Жаркаинского района,
- Жанаесиль Целиноградского района.
Также будут построены ФАПы в селах:
- Кировское Жаксынского района,
- Жарлыколь Целиноградского района,
- Партизанка Буландинского района,
- Алтынды Буландинского района,
- Пригородное Шортандинского района.
Медицинский пункт будет построен в селе Шалкар Целиноградского района.
Ранее в рамках реализации задачи по вводу в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске правительством выделено 33,6 млрд тенге из Специального государственного фонда.
новости по теме
26.03.2025, 17:01 2156
Президент Казахстана поздравил лидера Бангладеш с Днем независимости
Глава государства пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина Чуппу и народ страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов", - говорится в сообщении.
Также глава государства пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а бангладешскому народу - благополучия и процветания.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Греции Константиноса Тасуласа с Днем независимости.
26.03.2025, 15:30 6116
Цифровую систему мониторинга утилизации медотходов предлагают внедрить в Казахстане
Потенциально опасные источники инфекций и токсичные загрязнители утилизируются с серьезными нарушениями
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены выразили обеспокоенность текущим состоянием системы обращения с медицинскими отходами. По словам депутата Веры Ким, в системе отсутствуют эффективный контроль и необходимая инфраструктура.
Медотходы - потенциально опасные источники инфекций и токсичные загрязнители, утилизируются с серьезными нарушениями. Фиксируются случаи накопления отходов на свалках, сжигания без фильтрации, транспортировки и хранения без должного учета, а также обнаружения вблизи жилых зон и на нелегальных свалках", - озвучила факты Вера Ким в своем депутатском запросе.
Она отметила, что в стране отсутствует единая цифровая платформа для отслеживания движения отходов , "что создает условия для приписок и сокрытия данных".
Невозможно отследить, были ли отходы утилизированы по правилам , или выброшены незаконно", - сказала она.
Учитывая вышеизложенное, депутат предложила разработать и внедрить цифровую систему мониторинга, аналогичную японскому электронному манифесту, для фиксации каждого этапа обработки отходов от медицинского учреждения до утилизации.
Это позволит надзорным органам оперативно контролировать движение отходов и обеспечит прозрачность данных, необходимых для планирования мощностей. Каждый контейнер должен быть оснащен уникальным штрих-кодом или RFID-меткой для упрощения отслеживания", - пояснила Вера Ким.
Кроме того, по ее словам, необходимо увеличить количество и улучшить качество объектов утилизации, особенно в сельской местности, а также назначить ответственных операторов для централизованного вывоза медотходов и разработать график сбора от фельдшерских акушерских пунктов и амбулаторий.
Государство должно субсидировать эти транспортные рейсы, чтобы стимулировать компании к работе в отдаленных регионах", - добавила депутат.
26.03.2025, 14:46 8576
Токаев подтвердил неизменную приверженность Казахстана политике "одного Китая"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, информирует Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее.
Наши прочные связи сегодня представляют образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия, основанного на крепких узах вечной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы ценим эти отношения, и с нашей стороны предпринимаются все действия для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с КНР. Я также высоко оцениваю дружеский характер взаимоотношений с генеральным секретарем центрального комитета Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином", - сказал он.
Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита председателя КНР в Астану для участия во втором саммите "Центральная Азия - Китай" в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.
Особо отметив общность позиций Казахстана и Китая в рамках многосторонних структур, Касым-Жомарт Токаев поддержал глобальные инициативы председателя Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и устава ООН.
Кроме того, глава государства подтвердил неизменную приверженность Казахстана политике "одного Китая".
В свою очередь Лю Цзяньчао передал президенту теплые слова приветствия от председателя Си Цзиньпина. По словам представителя ЦК КПК, Пекин рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.
В ходе беседы также были рассмотрены пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся огромный потенциал для увеличения товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики и развития искусственного интеллекта.
26.03.2025, 13:47 11186
Акимату Алматы не планируют передавать земли Иле-Алатауского нацпарка - Минэкологии
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал информацию о передаче части территории Иле-Алатауского национального парка акимату Алматы, передает корреспондент агентства.
Сегодня мы не планируем передавать 10% территории Иле-Алатауского национального парка. Местные исполнительные органы пусть сперва разберутся с парком Медеу", - заявил министр экологии.
По его словам, у акимата достаточно земель на территории парка Медеу.
Даже если рельефно где-то требуется (земля. - Прим. ред.) для развития проектов, то мы будем рассматривать это с точки зрения законодательства о зональности парка. Парк обычно делится на заповедную зону, зону экологической стабилизации, а есть зона, где разрешена ограниченная хозяйственная деятельность. Пока мы на стадии рассмотрения", - отметил Нысанбаев.
Он объяснил, что любое уменьшение территории парков всегда влечет за собой снижение имиджа страны.
Эти земли находятся в ведении министерства, соответственно, они должны оставаться. Однако, если есть необходимость развивать бизнес, конечно, этот нужно рассматривать, это экономика страны. Но, в любом случае, площадь, которую они просят, требует детального изучения", - заключил глава Минэкологии.
Напомним, общественники Алматы требовали запретить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка акимату города.
26.03.2025, 12:31 13421
США арендуют земельный участок в Алматы за 25 млн долларов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента ратифицировали казахстанско-американское соглашение о предоставлении США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Штатов в Алматы, передает корреспондент агентства.
Нормами соглашения определяются порядок и условия предоставления земельного участка. Его площадь составляет 70 593 квадратных метра, срок аренды - 49 лет. Арендная плата установлена в размере 25,3 миллиона долларов США и должна быть выплачена единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления документа в силу", - говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Вместе с тем США освобождаются от уплаты налогов и иных платежей в отношении земельного участка и здания консульства, за исключением арендной платы. При этом правительство США обязуется самостоятельно оплачивать все понесенные им расходы, связанные со строительством здания консульства, его содержанием и ремонтом, а также с оплатой коммунальных услуг согласно применимым нормативам и тарифам, действующим в Казахстане.
Отмечается, что генеральный подрядчик будет из Америки, для строительства и обустройства здания он может использовать материалы, предметы снабжения и товары, произведенные в США. Они будут освобождены от таможенных платежей, налогов на импорт и требований о получении разрешений.
26.03.2025, 11:56 16646
Концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил Министерству экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными госорганами до 1 сентября разработать концепцию управления всеми видами отходов.
Министерству промышленности и строительства и Министерству энергетики поручено выработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов.
Это позволит создать новые производства в сфере углехимии, по выпуску стройматериалов, извлечению редких и редкоземельных металлов", - говорится в сообщении кабмина.
Министерствам экологии и энергетики совместно с акиматами необходимо в двухнедельный срок определить перечень проектов в сфере энергетической утилизации отходов. Уже в апреле должен быть организован аукцион для привлечения потенциальных инвесторов.
В частности, новый полигон ТБО и цех по переработке отходов появятся в области Улытау.
Там будет создан цех по переработке бумаги, пластика и резины, сообщил на заседании правительства аким региона Дастан Рыспеков.
Общая стоимость проекта составляет 840 млн тенге, его намерен реализовать частный инвестор. Он выделит 134 млн тенге из собственных средств и привлечет 705 млн тенге в рамках лизингового финансирования, одобренного Фондом развития промышленности", - рассказал глава региона.
Под строительство выделен земельный участок площадью 16 га, а также получены технические условия на водопользование и электроснабжение.
Новый комплекс сможет перерабатывать и утилизировать до 50 тыс. тонн отходов в год, что значительно улучшит экологическую ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.
Сейчас, по словам премьер-министра, объем переработки промышленных отходов в Казахстане составляет всего 11%. За нарушения экологического законодательства с казахстанских предприятий взыскали более 14 млрд тенге.
26.03.2025, 11:38 18146
Протесты в Турции: казахстанцев нет среди пострадавших
Фото: Chris McGrath/Getty Images
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет среди пострадавших в результате массовых протестов в Турции, сообщил в кулуарах мажилиса первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметулли.
Самое главное, там нет пострадавших, потому что активная работа (ведется активная работа. - Прим. ред.) МИДа, генконсульства и нашего посольства в Анакаре - у нас есть генконсульства и в Стамбуле, и в Измире, и в Анталии. Мы проводили проактивную работу, как все это началось: мы предупредили сразу наших граждан - это, конечно, студенты и туристы, чтобы они не появлялись в местах скопления, в местах, где проходят протесты", - заявил Акан Рахметулли.
Ранее сообщалось, что мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу. После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. 23 марта министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о задержании 323 человек в ходе акций оппозиции.
Посольство Казахстана в Турции обратилось к гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности в связи с ситуацией в стране.
Позже стало известно, что арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты Турции. В ходе праймериз за него отдали голоса более 14,85 млн человек.
26.03.2025, 11:38 16031
Статус международного служащего получат сотрудники секретариата СВМДА
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол, направленный на улучшение условий пребывания секретариата СВМДА на территории Казахстана, а также расширение привилегий и иммунитетов членов его персонала, передает корреспондент агентства.
Привилегии и иммунитеты будут предоставляться всем сотрудникам секретариата независимо от категории и гражданства.
Члены персонала секретариата, в том числе граждане Республики Казахстан, освобождаются от налогообложения пенсионных и социальных выплат. При этом секретариат получит право учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения членов персонала секретариата. Кроме того, от государственных повинностей принимающей стороны освобождаются члены персонала секретариата, являющиеся гражданами Республики Казахстан", - сообщили в мажилисе.
Отмечается, что целями внесения изменений в соглашение являются приближение условий труда в секретариате к международным стандартам, повышение привлекательности секретариата как работодателя для граждан всех его государств-членов и интернационализация кадрового состава.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.03.2025, 09:59В ВКО состоялся учебный судебный процесс по противодействию семейному насилию 26.03.2025, 11:0419136Организации по управлению ГТС созданы в 10 регионах Казахстана 26.03.2025, 08:4217976В трех областях Казахстана на автодорогах введены ограничения движения 26.03.2025, 09:1917791О ситуации на водохранилищах рассказали в Минводных ресурсов РК 26.03.2025, 11:3817626Протесты в Турции: казахстанцев нет среди пострадавших 21.03.2025, 18:42232936В СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля 22.03.2025, 14:40219971Президент Токаев и посол России в Казахстане посетили торжества в честь Наурыза в Астане 22.03.2025, 12:48219191Пять тысяч человек исполнили песни Абая в честь Наурыза в Алматы 22.03.2025, 12:46214196Роботы, хоровое исполнение Абая и мировой рекорд: как отмечают Наурыз в Казахстане 21.03.2025, 17:25197386В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных - СМИ 27.02.2025, 16:17583931В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13533576Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00524381Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 14:44500746Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11494026Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?