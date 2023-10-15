Возврат активов: фамилии олигархов внесут в реестр с ограниченным доступом

С учетом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков и факторов содержание реестра отнесено комиссией к информации ограниченного распространения

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова проведено очередное заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова проведено очередное заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.





По итогам принято решение включить в реестр ряд субъектов олигополии, соответствующих критериям, установленным законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов".





С учетом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков и факторов содержание реестра отнесено комиссией к информации ограниченного распространения.





Комитету по возврату активов Генеральной прокуратуры указано на принятие мер по уведомлению субъектов об их включении в реестр.





Лица, включенные в реестр, обязаны предварительно информировать комитет об отчуждении, наложении обременений или передаче в доверительное управление принадлежащих им активов.





Комитетом продолжается работа по мониторингу и анализу информации в целях установления лиц, вовлеченных в схемы незаконного вывода активов, их местонахождения, стоимости, а также признаков и источников приобретения.



