Временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана порекомендовали казахстанцам

Фото: Акорда

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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает пресс-служба Акорды.





Скляр представил Токаеву информацию о проводимой работе по реализации индустриальных проектов и поддержке отечественных товаропроизводителей. За первое полугодие рост в обрабатывающей промышленности составил 105,1%, в машиностроении - 9,4%, в горно-металлургическом комплексе - 8,3%.





Глава государства также был ознакомлен с ходом реализации проектов, связанных со строительством нефте- и газопроводов, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических производств. За отчетный период добыто 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата, а также 30 млрд кубометров газа. До конца года будут газифицированы 128 населенных пунктов, уровень газификации достигнет 61,8%.





Отдельно заместитель премьера доложил о новых инфраструктурных проектах в транспортной и энергетической отраслях.





Роман Скляр сообщил о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту 309 км сетей теплоснабжения на общую сумму порядка 154 млрд тенге. В этом году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин на общую сумму 327 млрд тенге.





Также первый заместитель премьер-министра рассказал о деятельности сСовета по привлечению инвестиций, в частности о реализации крупных инвестиционных проектов с иностранными партнерами, а также по которым были достигнуты договоренности в рамках зарубежных визитов главы государства. С момента переформатирования деятельности совета решены проблемные вопросы по 77 инвестиционным проектам на сумму около 40 млрд долларов. Особое внимание уделяется проектам с высокой добавленной стоимостью в машиностроении, пищевой и химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике и недропользовании.