Всемирный банк готов развивать сотрудничество с Казахстаном

Фото: primeminister.kz

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, прибывшей в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана", сообщает - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, прибывшей в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана", сообщает primeminister.kz





Стороны обсудили ход реализации совместных проектов, перспективы расширения сотрудничества в рамках модернизации инфраструктуры и рассмотрели приоритетные направления двустороннего взаимодействия.





В прошлом году правительство утвердило национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами в части экспертизы и доступа к новым технологиям по модернизации энергетической инфраструктуры, водопроводных сетей и объектов водоснабжения", - отметил Олжас Бектенов.





В частности, банк может привнести лучшую международную практику для работы госорганов по вопросам оптимизации проектирования, включая инновационные технологии, реализацию экономических инвестиций с минимальными эксплуатационными расходами и решения экологических проблем.





Премьер-министр РК подчеркнул важность взаимодействия в рамках трансграничных водных проектов. Также внимание уделено реализации масштабной программы по развитию автодорожной, железнодорожной и логистической инфраструктуры.





Казахстан нацелен на увеличение протяженности дорог и железнодорожных путей, повышение их качества, пропускной способности и экологической устойчивости. Поэтому особое значение придается совместной работе по таким проектам, как автодорога Караганда - Жезказган, обводная дорога Алматы и железнодорожная линия Дарбаза - Мактаарал. Подчеркнута важность увеличения доли казахстанских компаний, вовлеченных в реализацию совместных проектов.





Кроме того, отмечены результаты реализации первой фазы проекта по восстановлению северной части Аральского моря.





Также обсуждено сотрудничество в области цифровизации и ИИ.





Антонелла Бассани подчеркнула готовность Всемирного банка развивать сотрудничество и поддержала озвученные Казахстаном проекты, отметив заинтересованность в дальнейшем движении по данным направлениям.





В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнерства и реализации новых совместных инициатив. Всего, по данным Всемирного банка, за период 1992-2024 годы сотрудничества было реализовано 48 проектов на сумму 8 млрд долларов.