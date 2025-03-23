Всемирный день водных ресурсов: как трансформировалась водная отрасль в Казахстане
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всем мире отмечается День водных ресурсов. Это ежегодное мероприятие Организации Объединенных Наций, которое проводится 22 марта и посвящено важности сохранения воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
С момента своего создания Министерство водных ресурсов и ирригации работает над трансформацией водной отрасли для обеспечения более эффективного использования водных ресурсов и внедрения в обществе культуры водопотребления", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время в Казахстане реализуется Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.
Идет строительство водохранилищ в Туркестанской области. А до конца года стартует строительство 4 новых и реконструкция 2 действующих водохранилищ", - сообщает Минводы.
Также ведомство намерено завершить 8 проектов по строительству групповых водопроводов, что обеспечит 153 села с общим населением 423 тысячи человек качественной питьевой водой.
Еще 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения. Также в этом году планируем сдать в эксплуатацию 1953 км ирригационных каналов для обеспечения водой 256 тысяч га земель. Эти меры позволят снизить потери воды и аккумулировать ее дополнительные объемы", - отметили в министерстве.
Кроме того, в парламент внесен проект нового Водного кодекса, приоритет в котором отдан защите и экономии водных ресурсов. В частности, предусмотрены меры по усиленной охране водных объектов и активному внедрению в промышленности повторного и оборотного водоснабжения.
В прошлом году на 158 тысячах га сельхозугодий страны были использованы системы дождевального и капельного орошения, а также лазерное планирование, что позволило добиться экономии воды в 20-30%. Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий субсидии на поливную воду для аграриев, использующих такие системы, выросли до 85% в зависимости от тарифа", - говорится в информации.
В ведомстве перечислили и другие меры по водосбережению:
- создана Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" для изучения, освоения и охраны подземных вод;
- предпринимаются меры по сохранению крупных водоемов. Например, достигнута договоренность с Францией о проведении исследования бассейна озера Балхаш, а совместно со Всемирным банком разрабатывается вторая фаза проекта по сохранению Северного Арала;
- за счет цифровизации и автоматизации планируется улучшить учет воды. В Кызылординской области реализуется проект по реконструкции гидропостов и установке автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей длиной 232 км. Разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области. В Туркестанской области планируется автоматизация магистрального канала "Кызылкум";
- в ряде регионов страны пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физлиц. Так, в случае потребления воды свыше 3-х кубометров в месяц за дополнительные объемы воды тариф становится выше. Эта мера позволила начать экономить в среднем 1,65 млн кубометров воды в месяц;
- разработана дорожная карта по водосбережению на 2024-2026 годы. Документ предусматривает мероприятия по совершенствованию водного законодательства, цифровизации водной отрасли, внедрению современных технологий учета воды и водосберегающих технологий. Также разработаны методические рекомендации по водосбережению в бытовых условиях.
Многое зависит и от нас с вами. Формирование правильных и полезных привычек в быту, осознание ответственности за водные ресурсы страны - это еще один шаг на пути к будущему без нехватки воды", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.