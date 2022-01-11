Выделены средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Нацгвардии

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НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Из чрезвычайного резерва правительства выделены средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Исполняющий обязанности премьер-министра РК Алихан Смаилов отметил, что текущий год начался с очень сложных и драматических событий. Казахстан столкнулся с невиданной ранее агрессией деструктивных сил. Под ударом террористов и бандитов оказались самый большой мегаполис Алматы и многие областные центры.

Благодаря своевременным и решительным действиям президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нам удалось остановить распространение хаоса, беззаконности и восстановить порядок. К великому сожалению, пострадали люди, получили ранения и травмы. Мы желаем им скорейшего выздоровления. Самое печальное, что не удалось избежать жертв среди наших граждан. Восстановление порядка и законности стоило жизни полицейских и военнослужащих. Мы гордимся их подвигом во имя сохранения конституционного строя Республики Казахстан", - сказал Смаилов, выразив соболезнования семьям погибших.

В рамках реализации поручений главы государства создана межведомственная следственная оперативная группа с включением в ее состав специальных прокуроров, сотрудников КНБ, МВД, агентств по противодействию коррупции и по финансовому мониторингу.

Генеральной прокуратурой начаты досудебные расследования по фактам совершения актов терроризма, организации и участия в массовых беспорядках. Личный состав силовых структур переведен на особый режим несения службы и повышенной боевой готовности. Из чрезвычайного резерва правительства выделены необходимые средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии.

Принимаются меры по оказанию материальной помощи семьям погибших в ходе массовых беспорядков сотрудников силовых структур. Организована прямая линия на базе Единого контакт-центра 1414 для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести.

Созданы региональные комиссии по оценке ущерба, понесенного в результате беспорядков. НПП "Атамекен" осуществляет сбор соответствующей информации от предпринимателей. В регионах все коммунальные службы и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, за исключением Алматы.

Все объекты здравоохранения по республике работают в штатном режиме, за исключением медицинских организаций Алматы, которые оказывают только экстренную помощь.

Восстановлен доступ к онлайн-сервисам крупнейших банков второго уровня при наличии мобильной связи. Обеспечена работа сети POS-терминалов и банкоматов.

Обеспечено функционирование в штатном режиме торговых систем Казахстанской фондовой биржи, Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка и другой инфраструктуры финансовой системы страны.

Усилена охрана объектов дипломатических миссий в стране. Обеспечена постоянная связь с зарубежными государствами и международными организациями, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.