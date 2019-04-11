Выдвижение кандидатов на должность президента РК продлится с 10 по 28 апреля

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Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Календарный план основных мероприятий по внеочередным выборам президента Республики Казахстан разработан в строгом соответствии с действующим законодательством о выборах, подчеркивает пресс-служба ЦИК РК.

Основанием для определения продолжительности отдельных этапов кампании является статья 66-1 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан". Сроки проведения избирательных мероприятий внеочередных выборов президента Республики Казахстан устанавливаются Центральной избирательной комиссией. Согласно этому плану, выдвижение кандидатов на должность президента Республики Казахстан начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 10 апреля 2019 года, и заканчивается в 18.00 28 апреля текущего года", - говорится в сообщении.

Право выдвижения кандидатов в президенты, согласно Конституционному закону "О выборах", принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Решение о выдвижении принимается большинством голосов от общего числа членов высшего органа республиканского общественного объединения. Установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах" осуществляется Центральной избирательной комиссией в течение пяти дней с момента представления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться и документом, подтверждающим внесение кандидатом избирательного взноса.

Требования, предъявляемые Конституцией и законом "О выборах в РК": гражданство по рождению; проживание на территории РК последние 15 лет; высшее образование; возраст не моложе 40 лет; обладание активным избирательным правом; опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет; свободное владение государственным языком.

Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 140 достоверных подписей избирателей. Выдача подписных листов будет произведена в течение 5 дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона. Сбор подписей организуется доверенными лицами кандидатов в президенты. Регистрация доверенных лиц, а также процедура проверки достоверности подписей с привлечением работников паспортных служб производится территориальными избирательными комиссиями", - проинформировали в пресс-службе.

Для регистрации в качестве кандидатов в президенты выдвиженцам будет необходимо представить в ЦИК справку органа государственных доходов о сдаче им (ей) и супругом (супругой) декларации о доходах и имуществе по состоянию на первое число месяца выдвижения, то есть на 1 апреля 2019 года, а также медицинское заключение о состоянии своего здоровья. Этап регистрации кандидатов продлится до 18.00 часов 11 мая текущего года. Регистрация кандидата может быть отменена ЦИКом в случае выявления органами государственных доходов недостоверности сведений о доходах и имуществе в представленных декларациях.

Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 00.00 дня, предшествующего дню голосования, то есть до 00.00 часов 8 июня.

Согласно закону "О выборах", объявление и опубликование сведений о размере оплаты, условиях и порядке представления эфира и печатных площадей зарегистрированным кандидатам в президенты Республики Казахстан должно быть проведено не позднее 5 дней до начала предвыборной агитации, то есть до 5 мая текущего года", - говорится в сообщении.

Ряд пунктов календарного плана устанавливает сроки информирования участников избирательного процесса о составах избирательных комиссий, местах расположения избирательных участков, сроках представления для ознакомления списков избирателей, времени и месте голосования.

Голосование пройдет 9 июня с 07.00 до 20.00 местного времени. Подсчет голосов на избирательных участках не позднее 12 часов с момента окончания голосования.

Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 11 июня).

На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента Центральной избирательной комиссии предусмотрено 7 дней.

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