Высокий суд Англии вынес решение в пользу Казахстана по спору с канадской World Wide Minerals

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Высокий суд Англии 23 ноября отменил вынесенное ранее арбитражное решение по иску канадской компании World Wide Minerals и Пола A Кэролла QC против Республики Казахстан. Решение вынесено в отношении ущерба, процентов и сумм, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Министерства юстиции РК, 29 октября 2019 года арбитражный трибунал вынес решение против Казахстана , присудив истцам компенсацию ущерба в размере менее 1% от общей суммы иска ($1,9 млрд).

В ноябре 2019 года Казахстан обратился в Высокий суд Англии для обжалования решения.

В результате 23 ноября 2020 года Высокий суд Англии, согласившись с доводами казахстанской стороны, отменил решение относительно присужденной истцам суммы иска и расходов, и отправил его на новое рассмотрение арбитражному трибуналу в этой части", - проинформировали в ведомстве.

Также суд вынес решение о взыскании с World Wide Minerals Ltd и П. Кэррола QC судебных расходов в пользу РК в размере $350 000. Высокий суд Англии также дополнительно оценит сумму иных расходов, которые будут присуждены Республике Казахстан в связи с процессом обжалования в порядке статьи 68 Арбитражного закона 1996 года.

Интересы Республики Казахстан в указанном споре представляют Министерство юстиции совместно с международной юридической фирмой ReedSmith LLP, королевским адвокатом Джо Смоух из адвокатской палаты Essex Court Chambers, королевским адвокатом Кристофером Харис и адвокатом Полом Ви, которые являются членами адвокатской палаты 3 Verulam Buildings (Лондон).

Стоит отметить, что представители Essex Court Chambers и 3 Verulam Buildings успешно защитили интересы Республики Казахстан по ряду многомиллиардных арбитражных исков", - сообщили в Минюсте.

Отмечается, что другой представитель 3 Verulam Buildings королевский адвокат Али Малек также представлял интересы Республики Казахстан в Высоком суде Англии по делу Стати в 2017 году, по итогам которого вынесено решение о наличии достаточно убедительных доказательств в том, что арбитражное решение в пользу сторон Стати было получено путем мошенничества.

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