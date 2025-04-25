24.04.2025, 11:12 79956
XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана проходит в Астане
Фото: АНК
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана проходит в городе Астане, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодняшнее мероприятие имеет поистине историческое значение. В этом году отмечается 30-летие создания Ассамблеи народа Казахстана. Поздравляю всех с юбилеем! Несомненно, это огромное событие для всей страны. За время своей деятельности ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе. АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии. Она признана уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что история ассамблеи составляет неотъемлемую часть летописи независимого Казахстана.
В последние годы в результате масштабных политических реформ деятельность ассамблеи получила новый созидательный импульс. Пять депутатов сената стали назначаться президентом по предложению совета АНК. Таким образом, возможности для представления интересов всех этносов нашей страны на законодательном уровне значительно расширились", - сообщил глава государства.
Более того, отметил президент, впервые в истории казахстанского парламентаризма образована межпалатная депутатская группа "Бір ел - бір мүдде", занимающаяся вопросами укрепления общественного согласия.
В работу ассамблеи сегодня вовлечены все государственные органы - министерства, областные акиматы, маслихаты всех уровней и акиматы сельских округов", - добавил лидер Казахстана.
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана.
Также в ходе встречи с заместителями председателя АНК президент отметил особую роль ассамблеи в реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.
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25.04.2025, 19:27 2481
Бектенов обсудил с инвесторами вопросы локализации фармпроизводства
В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры
Фото: primeminister.kz
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональных директоров международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов. Убежден, что активное взаимодействие и обмен мнениями в рамках совета придаст дополнительный импульс нашим совместным усилиям по развитию здравоохранения и росту деловой активности в Казахстане", - отметил Олжас Бектенов.
В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.
Активно применяются цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100-процентный охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.
Внимание уделено мерам по стимулированию локализации производства фармацевтической продукции. В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты и другое. Упрощается законодательство по выходу лекарственных средств на рынок с 2 лет до 100 рабочих дней. Заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тыс. наименований фармпродукции. Налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.
В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.
Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.
Посол Европейского союза в РК Алешка Симкич в своей речи отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения.
Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до приема лекарства онкобольными до 100 дней - на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.
Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе. Особое внимание уделено эффективности инструментов привлечения инвестиций.
Директор AstraZeneca Kazakhstan Мария Шипулева отметила, что международные компании начали более активно инвестировать, увидев поддержку со стороны государства и заинтересованность в инициировании таких проектов.
По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.
25.04.2025, 18:59 8151
До 2028 года в трех регионах РК планируется реализовать более 100 инвестпроектов
Фото: primeminister.kz
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Семей. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание в Семее по социально-экономическому развитию Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает пресс-служба премьер-министра.
На совещании подробно рассмотрены новые подходы к реализации региональной политики. Отмечено, что приоритетное финансирование социальной и другой инфраструктуры со стороны центра будет направлено в отстающие регионы для сокращения разрыва с более развитыми областями. Также финансирование по линии программы "Ауыл аманаты" для развития бизнеса будет предоставляться регионам под конкретные проекты, участвующие в цепочке добавленной стоимости и обладающие необходимым сырьевым потенциалом и рынками сбыта.
До 2028 года в трех регионах планируется реализовать 102 инвестпроекта на 6,5 трлн тенге в сферах АПК, ГМК, туризма и переработки. Подчеркнута необходимость развития обрабатывающих производств, кластеров МСБ и туристических зон: Катон-Карагай, Баянаул, Зайсан, Алаколь, Шульбинское водохранилище.
В реализации важно задействовать транспортно-логистический потенциал регионов с учетом трансграничных потоков с выходом на рынки России и Китая.
Особое внимание необходимо обратить на поддержку сел и моногородов. В рамках проекта "Ауыл аманаты" партия Amanat и акиматы завершили скрининг сел с определением их специализации. Вице-премьер поручил начать формирование сельхозкооперативов и создание малых промышленных зон в селах согласно анализам скрининга.
25.04.2025, 15:26 14926
Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Секисовка Глубоковского района ВКО в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылась новая врачебная амбулатория, сообщает акимат региона.
Новое медицинское учреждение позволит своевременно оказывать помощь сельским жителям при инфарктах, инсультах, травмах и других неотложных состояниях. Кроме того, будет налажена работа по укреплению здоровья сельского населения, проведению своевременных профилактических и оздоровительных мероприятий, скрининговых обследований.
Прежняя амбулатория располагалась в обычном здании. Это было неудобно как для жителей, так и для врачей. Сейчас в нашем селе растет новое поколение, и, если будут квалифицированные специалисты, которые будут следить за их здоровьем, то наше будущее будет светлым", - говорит жительница села Елена Блинова.
В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области запланировано строительство 36 медицинских объектов: 7 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 27 медицинских пунктов.
Району было бы трудно самостоятельно реализовать такое строительство. Поэтому был разработан Национальный проект. В его рамках в Глубоковском районе за два года будет построено 6 объектов. Открывшаяся сегодня амбулатория - уже третье медицинское учреждение. Такие новые социальные объекты - большая радость для сельских жителей", - сказала заместитель акима Глубоковского района Елена Старенкова.
В будущем во многих селах будут открыты новые медицинские учреждения, подчеркнули в акимате.
25.04.2025, 15:03 20051
Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации".
Законом внесены поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О рекламе", "Об игорном бизнесе", "Об обязательном социальном медицинском страховании".
Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения. Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования", - говорится в сообщении Акорды.
Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.
Второй блок поправок устанавливает запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане демонтированы свыше 1,6 тысячи билбордов с рекламой букмекерских контор.
Напомним, в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". Законом ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов.
Ранее президент назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.
25.04.2025, 14:09 21806
В Алматы стартует строительство BRT: количество парковок сократится
Фото: AlmatyJoly
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали беспокойство алматинцев по поводу сокращения парковочных мест в городе из-за стартовавшего строительства BRT.
По данным Telegram-паблика AlmatyJoly, строительство линии BRT стартует на улице Желтоксан. Она соединит существующий участок на Тимирязева и строящийся - на проспекте Райымбек батыра.
Полосы BRT организуют по краям проезжей части без сноса зданий и расширения дороги. Остановки обустроят с учетом нужд маломобильных граждан. С 26 апреля начнут переустройство инженерных сетей, бордюров и арыков. Движение при этом ограничиваться не будет. С июня стартует укладка асфальта с частичным перекрытием до 36 часов. Об изменениях будут сообщать заранее. Проект предусматривает обновление пешеходной инфраструктуры, светофоров, освещения. На время ремонта обустроят безопасные обходные маршруты", - отмечает источник.
В свою очередь сайт kolesa.kz сообщил, что все парковки у обочины на Желтоксан уберут, хотя в проекте реконструкции улицы они присутствовали.
Городские власти заверяют: BRT улучшит транспортную связанность в направлениях север-юг и восток-запад, скорость автобусов вырастет на 40%, а пассажиропоток - на 30%.
Эксперт Артур Шахбазян объяснил, что выделенные автобусные полосы помогут сделать общественный транспорт быстрее и удобнее.
По его словам, международный опыт показывает: такие изменения сделают улицы более комфортными для пешеходов и повысят привлекательность района, что положительно повлияет на посещаемость и выручку бизнеса.
Однако сокращение количества парковочных мест закономерно вызвало беспокойство автомобилистов и бизнесменов. Они сетуют на то, что отсутствие парковок затруднит перемещение по городу и плохо повлияет на бизнес.
Я считаю, что пробок еще больше будет. Учитывая, как это случилось с Тимирязева. Это очень удобно пассажирам общественного транспорта, но совсем неудобно для водителей автомобилей", - цитирует Tengrinews одного из жителей города.
Я думаю, что сравнивать улицу Тимирязева и проспект Райымбека не совсем корректно. На этой улице в основном ездит только молодежь - студенты и школьники. Нам удобно, мы не жалуемся. Но каково будет алматинцам, которые ездят по Райымбека, я не знаю. Зная, какой там трафик, пробок, думаю, не избежать", - считает другой алматинец.
Ранее президент Токаев во время визита в ситуационный центр города Алматы заявил, что транспортная проблема в Алматы видна невооруженным взглядом, и поддержал дальнейшее строительство линий LRT, BRT и метро.
25.04.2025, 12:48 28566
Реализацию образовательных и обменных программ обсудил Токаев с президентом УЕФА
Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном
Фото: Акорда
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александера Чеферина, сообщает Акорда.
По информации Акорды, футболом в Казахстане занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом, что наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.
В ходе встречи с президентом УЕФА Токаев подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента, а также поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.
Александер Чеферин в свою очередь выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.
Напомним, ранее Токаев подписал закон о запрете финансирования легионеров за счет госбюджета.
25.04.2025, 12:45 26056
Генпрокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы
В Жамбылскую область направлена группа для проверки
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Жамбылской области, передает корреспондент агентства.
По поручению генерального прокурора для проверки озвученных доводов в Жамбылскую область направлена группа в составе сотрудников департамента собственной безопасности и профильного подразделения Генеральной прокуратуры, а также заместителя председателя комитета", - заявили в ведомстве.
Ранее сотрудница ДКПСиСУ ГП РК по Жамбылской области Алия Кожабекова опубликовала в Сети видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В данном комитете удаление сведений из базы данных ЕРДР стало обыденным явлением, и в результате виновные лица не несут никакой ответственности или несут только для галочки", - утверждает женщина.
25.04.2025, 12:32 31001
Токаев назначил двух зампредов Агентства по атомной энергии
Фото: Акорда
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Тимур Жантикин и Асет Махамбетов назначены заместителями председателя Агентства РК по атомной энергии.
Напомним, указ о создании Агентства по атомной энергии был подписан 18 марта текущего года. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства энергетики в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Возглавляет ведомство экс-министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
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