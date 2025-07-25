24.07.2025, 20:54 17511
За полгода потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 3% и достигло 61,8 млрд кВтч
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "KEGOC" представило Министерству энергетики РК отчет об итогах деятельности за первое полугодие 2025 года, подтвердив стабильную работу Национальной электрической сети (НЭС) на фоне растущего спроса, сообщает пресс-служба компании.
За отчетный период потребление электроэнергии в стране выросло на 3% и достигло 61,8 млрд кВтч. KEGOC увеличил объем передачи энергии на 7,3%. Для подготовки к предстоящему отопительному сезону компания планово ведет ремонтную кампанию на 577 объектах.
Согласно прогнозам, к 2031 году Казахстан может столкнуться с ростом потребности в электрической мощности до 4,8 ГВт.
Для опережающего развития инфраструктуры KEGOC реализует беспрецедентную инвестиционную программу. Исторический проект по объединению энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны находится в активной фазе. Строительство линии 500 кВ протяженностью более 600 км впервые соединит все регионы в единую, более устойчивую и управляемую сеть.
Модернизация сетей в южных, густонаселенных регионах увеличит пропускную способность транзита Север - Юг на 440 МВт, что критически важно для покрытия растущего спроса и интеграции новых электростанций.
Начат проект строительства линии постоянного тока Север - Юг, эта мощная артерия станет основой для интеграции будущей АЭС и крупных массивов возобновляемых источников энергии.
Для защиты Астаны от перебоев с электроэнергией будет построена новая цифровая подстанция 500 кВ, которая создаст второй независимый центр питания для города.
В долгосрочной перспективе (до 2035 года) KEGOC планирует построить и реконструировать более 17 000 км линий электропередачи. Эта работа полностью синхронизирована с планами правительства по вводу 26 ГВт новых генерирующих мощностей.
По четырем крупным проектам сроки реализации уже были сокращены, что подчеркивает высокий приоритет, присвоенный правительством вопросам энергетической безопасности.
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24.07.2025, 20:24 18851
Инвестштаб одобрил условия соглашений об инвестициях по двум проектам в АПК
Оба проекта направлены на развитие глубокой переработки сельхозсырья
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось заседание совета по привлечению инвестиций под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, в ходе которого также рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В ходе заседания одобрены основные условия соглашений об инвестициях по двум проектам в агропромышленном секторе. Первый проект предусматривает строительство комплекса по глубокой переработке зерна с участием турецкой компании Tiryaki Agro. Планируемая производственная мощность составит 250 тыс. тонн переработанной пшеницы и 80 тыс. тонн гороха в год. Общий объем инвестиций - порядка 160 млрд тенге.
Утверждены условия по второму проекту - строительство агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов с участием другой турецкой компании YDA Group. Мощность производства составит 150 тыс. тонн продукции в год при объеме инвестиций в размере 168 млрд тенге.
Оба проекта направлены на развитие глубокой переработки сельхозсырья, повышение уровня продовольственной безопасности, импортозамещение и расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.
При ежегодных объемах заготовки зерна в Казахстане на уровне 16-17 млн тонн и с учетом того, что порядка трети идет на экспорт, развитие внутренней переработки, охватывающей до 260 видов продукции, открывает дополнительные возможности для диверсификации экономики и устойчивого роста агропромышленного комплекса.
24.07.2025, 17:37 23531
Токаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением пассажирского самолета
Фото: Кадр из видео
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Следственный комитет Российской Федерации подтвердил, что все находившиеся на борту воздушного судна погибли, передает корреспондент агентства.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Как пишет РБК, на борту самолета авиакомпании "Ангара", следовавшего рейсом Хабаровск - Благовещенск - Тында, находились 43 человека.
24.07.2025, 16:45 25136
Закон о неправительственных организациях намерены пересмотреть в Казахстане
Планируется в течение 2025 года проработать поправки
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Закон, регулирующий деятельность неправительственных организаций, намерены пересмотреть в Казахстане, сообщил в ходе брифинга в правительстве вице-министр культуры и информации Канат Искаков.
Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий (...) В этой связи в настоящее время министерством создана рабочая группа (...) готовятся новые поправки в закон об НПО", - заявил Канат Искаков.
По его словам, планируется в течение 2025 года проработать поправки.
Думаю, в начале 2026 года внести на рассмотрение (...) Нужно будет определить (...) что такое некоммерческая организация, а что есть неправительственная организация и чем они могут заниматься, а что лицензироваться (должно лицензироваться. - Прим. ред.) Это первое. Второе - нужно будет определить ответственность граждан, которые возглавляют эти организации, подотчетность обществу, прозрачность поступающих доходов, в частности, и расходов", - пояснил он.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
24.07.2025, 13:47 30941
Владельцы ГТС будут в ответе за их состояние и безопасную эксплуатацию
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов РК утвердило новые требования безопасности гидротехнических сооружений при их проектировании, строительстве и эксплуатации.
В регламенте ГТС распределяются на классы опасности в зависимости от характеристик и степени потенциальной опасности для окружающей среды и жизнедеятельности человека.
ГТС I класса опасности:
- плотины высотой более тридцати метров и (или) объемом водохранилища более ста миллионов кубических метров;
- гидроузлы с пропускной способностью более ста кубических метров в секунду.
ГТС II класса опасности:
- плотины высотой более двадцати метров и (или) объемом водохранилища более пятидесяти миллионов кубических метров;
- гидроузлы с пропускной способностью более пятидесяти кубических метров в секунду.
ГТС III класса опасности:
- плотины высотой более десяти метров и (или) объемом водохранилища более двадцати миллионов кубических метров;
- гидроузлы с пропускной способностью более двадцати кубических метров в секунду.
ГТС IV класса опасности:
- плотины высотой более пяти метров и (или) объемом водохранилища более десяти миллионов кубических метров;
- плотины высотой до пяти метров и (или) объемом водохранилища менее десяти миллионов кубических метров, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде;
- гидроузлы с пропускной способностью до десяти кубических метров в секунду, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде.
В документе также прописаны требования по безопасности гидротехнических сооружений, отнесенных к потенциально опасным:
Обеспечение безопасности осуществляется на основании требований, предъявляемых к проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции консервации и ликвидации ГТС", - говорится в регламенте.
Для обеспечения безопасности ГТС проводятся натурные наблюдения (мониторинг) за их работой и состоянием, как в процессе строительства, так и при эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации.
При расчетах учитываются результаты инженерных изысканий, функциональное назначение и характеристики месторасположения ГТС, предполагаемые последствия разрушения несущих строительных конструкций, а также неблагоприятные сочетания нагрузок и воздействий.
Для предотвращения возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций при строительстве ГТС в сейсмоопасных районах применяются специальные проектно-конструкторские решения", - говорится в документе.
В нем также утверждены обязанности собственников (владельцев) по эксплуатации ГТС и их действия при чрезвычайной ситуации.
В частности, они обязаны обеспечивать безопасную эксплуатацию ГТС по функциональному назначению, безопасный уровень их технического состояния, а также техническое обслуживание, текущий ремонт и модернизацию.
При проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод собственник (владелец) ГТС принимает следующие меры:
- соблюдает правила эксплуатации ГТС;
- систематически анализирует состояние безопасности ГТС;
- проводит регулярные обследования технического состояния ГТС;
- поддерживает в постоянной готовности локальные системы оповещения гражданской защиты на ГТС.
- обеспечивает безопасность физических лиц на ГТС.
Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее Минводы РК утвердило правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.
24.07.2025, 11:15 36631
Работу школьных лагерей и загородных центров будут лицензировать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане будут лицензировать услуги по организации детского отдыха, сообщил на пресс-конференции в правительстве заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.
По его словам, в этом году для детей работают более 10 тыс. пришкольных лагерей и 220 загородных центров, в которых отдыхают 3,4 млн детей.
Когда я выезжаю в регионы, я специально захожу в эти лагеря и проверяю условия отдыха и безопасность питания детей. В этом году открылось 5 оздоровительных центров. До конца года будет запущено еще 27 центров. Чтобы повысить качество этих услуг, со следующего года эта деятельность будет лицензироваться", - отметил вице-премьер.
Ранее детские лагеря предложили внести в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении. В частности, МВД поручили закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем и за местами массовых мероприятий.
23.07.2025, 20:11 59691
Инвесторы из Китая планируют вложить около 2 млрд долларов в газовый проект в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел встречу с китайскими инвесторами из Funde Holding Group Co., Ltd., которые заинтересованы в реализации крупного проекта по созданию производства природного газа в Зайсанском районе, сообщает пресс-служба акимата региона.
Речь идет о потенциальных инвестициях порядка двух миллиардов долларов и создании более 1000 рабочих мест.
Это перспектива для жителей Зайсанского района - новые рабочие места, усиление газового потенциала региона, долгосрочный экономический эффект", - сказал Нурымбет Сактаганов.
Инвесторы провели глубокий анализ климатических, географических и инфраструктурных условий района, прежде чем принять решение о поддержке проекта. Компания имеет обширный международный опыт и реализует масштабные энергетические инициативы по всему миру.
Во время встречи стороны обсудили предварительный план сотрудничества, а также согласовали детальное участие профильных ведомств и экспертов в дальнейшем обсуждении проекта.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запускают совместный проект по строительству завода по производству карбамида. Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК, китайской корпорацией CNPC, НК "КазМунайГаз" и акиматом Актюбинской области подписано в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.
23.07.2025, 18:18 62316
Беспилотные грузовики запустят между Казахстаном и Китаем
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступили к реализации пилотного проекта "Умная таможня" на одном из пограничных переходов. Важной частью совместной инициативы станет запуск беспилотных грузоперевозок, сообщает "Большая Азия" со ссылкой на Министерство финансов РК.
На первом этапе инновационный проект запустят на пунктах пропуска "Бахты" (Казахстан) и "Покиту" (Китай). "Умная таможня" включает несколько высокотехнологичных решений, в том числе электронную декларацию грузов и организацию перевозок с помощью беспилотных автомобилей. Машины смогут в автоматическом режиме пересекать границу", - пишет издание.
По оценкам специалистов двух стран, "Умная таможня" позволит значительно увеличить грузопоток между двумя странами, сократить время на таможенное оформление, снизить транспортные издержки, повысить прозрачность и безопасность логистических операций, а также стимулировать экспорт аграрной продукции.
Отмечается, что инновационный проект поможет обновить инфраструктуру на границе, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. "Умная таможня" поспособствует расширению торговли с Китаем и укрепит роль Казахстана как важного транзитного центра в регионе.
23.07.2025, 14:12 60871
В Казахстане введут уголовное наказание за насилие в отношении медработников
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ввести уголовное наказание за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Необходимо обеспечить исполнение поручения главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами. В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", - отметил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совещания.
По информации министра внутренних дел Ержана Саденова, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции.
Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения. В целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты", - заявили в правительстве.
По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.
Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.
Напомним, нападения на медиков произошли в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.
Видеожетоны для безопасности медработников начали использовать в Казахстане. Также президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников.
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