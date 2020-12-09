Задержанного депутата маслихата Актюбинской области исключили из партии Nur Otan

Актобе. 8 декабря. Kazakhstan Today - Задержанного депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни исключили из партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.
По факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что комиссия партийного контроля областного филиала "Nur Otan" рекомендовала Бюро политического совета областного филиала рассмотреть вопрос о лишении Аркадия Ни партийного билета "Nur Otan", - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного филиала партии.
Постановлением областного Бюро политсовета Аркадий Ни исключён из рядов партии "Nur Otan".
Как сообщалось ранее, прекращены полномочия депутата мажилиса Нуржана Альтаева.
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