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Задержанного депутата маслихата Актюбинской области исключили из партии Nur Otan

08.12.2020 14068
Актобе. 8 декабря. Kazakhstan Today - Задержанного депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни исключили из партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.
 

По факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что комиссия партийного контроля областного филиала "Nur Otan" рекомендовала Бюро политического совета областного филиала рассмотреть вопрос о лишении Аркадия Ни партийного билета "Nur Otan", - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного филиала партии. 

 
Постановлением областного Бюро политсовета Аркадий Ни исключён из рядов партии "Nur Otan".

 

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