Законопроект "О биологической безопасности РК" вынесен на рассмотрение депутатов

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Проект закона разработан в рамках поручений президента РК и направлен на противодействие распространения особо опасных инфекций в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев отметил важность законодательного урегулирования вопроса по обеспечению биологической безопасности с учетом ситуации, связанной с пандемией COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении депутатов нижней палаты парламента, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Цели законопроекта: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля. Основной разработчик документа Министерство здравоохранения РК. В нем обозначено решение следующих задач:

консолидация и унификация законодательства в области общественного здравоохранения, экологии, ветеринарии, фитосанитарии и в смежных сферах;

систематизация и обновление действующих норм по контролю и разрешительным процедурам в сфере обращения с биологическими агентами;

внедрение мер государственного регулирования, распределение полномочий и взаимодействие государственных и частных организаций;

совершенствование механизмов учета и отчетности, мониторинга и оценки рисков биологических угроз;

усиление требований к лабораториям, работающим с биологическими агентами 1-2 групп патогенности (ПЦР-тесты).

Проект закона "О биологической безопасности" предусматривает внесение изменений в 10 законов и 3 кодекса. Внедрение системы управления биологическими рисками в каждом профильном госоргане и на потенциально опасных биологических объектах, позволит обеспечить полноценный учет и контроль деятельности с опасными возбудителями инфекционных заболеваний.