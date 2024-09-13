Законопроект о республиканском бюджете на 2025-2027 годы представили в мажилисе

Бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроекты о республиканском бюджете на 2025-2027 годы и о гарантированном трансферте из Нацфонда представили в мажилисе.





Законопроект презентовал вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы. По его словам, параметры бюджета соответствуют бюджетным правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета.





Поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов на 2025 год планируются в объеме 15,6 трлн тенге, или 73% от общей суммы поступлений", - сообщил спикер.





В 2026 году доходы составят 16,7 триллиона тенге (34,9 миллиарда долларов), в 2027 году - 18,2 триллиона тенге (38,1 миллиарда долларов)





Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, данный показатель снизится до 1,9% к ВВП к 2027 году.





По словам вице-министра, бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным.





На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 794 млрд тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%. Расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в сумме 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге", - рассказал Абзал Бейсенбекулы.





Другие расходы составят:





на систему здравоохранения - 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году - 2,4 трлн тенге с ростом на 133 млрд тенге;

на развитие туризма и спорта в 2025 году - 141 млрд тенге;

на культуру и информацию - 164 млрд тенге;

на поддержку развития реального сектора экономики - 2,1 трлн тенге;

на развитие агропромышленного комплекса - 1,3 трлн тенге, из них на 2025 год - 635 млрд тенге;

на развитие транспортной отрасли - 568 млрд тенге;

на улучшение экологии и защиты природных ресурсов - 233 млрд тенге.





Также вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.





По его словам, прогноз сформирован с учетом базового сценария при цене на нефть 75 долларов за баррель и курса доллара 470 тенге.





Реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году, до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики", - заявил Амрин.





Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.





Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно.