Заработал пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана

ТАЛДЫКОРГАН. 1 АПРЕЛЯ - С 1 апреля возобновлен пропуск лиц, транспорта и грузов через автомобильный пункт пропуска "Кеген" (Алматинская область, РК) - "Каркара" (Иссык-Кульская область, КР), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает погранслужба КНБ РК, пункт пропуска будет работать ежедневно с 08.00 до 18.00 (по времени Нур-Султана).

Пропуск осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм согласно утвержденному порядку пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений.

Напомним, с 30 ноября 2020 года в связи ухудшением погодных условий и санитарно-эпидемиологической ситуации (связанной с распространением COVID-19) пропуск лиц, транспорта и грузов был временно приостановлен.

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