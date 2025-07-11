Здания детсадов возвращают в государственную собственность в Алматы

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Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Здания бывших детских садов возвращают в государственную собственность в Алматы, сообщил на пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы заместитель руководителя управления государственных активов мегаполиса Жанторе Айтжанов.





По его словам, основная часть договоров аренды уже расторгнута. В отношении двух объектов процесс возвращения все еще продолжается.





С 2002 года в аренду 11 частным учебным учреждениям среднего и среднего специального образования, в том числе таким, как "Ак ниет", "Элко", "Лидер", "Арай", "Магистр", "Сеним", "Школа предпринимателей", "Голубой парус", "Теремок", "Айгерим" и Алматинский колледж менеджмента и сервиса, были переданы 10 зданий детских садов и одно здание комбината. В мае 2020 года акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было принято решение о поэтапном расторжении договоров имущественного найма с частными организациями в целях создания новых государственных дошкольных учреждений. На сегодняшний день все договоры аренды с этими учебными заведениями расторгнуты. В июне 2023 года учреждениям "Арай" и "Сеним" были направлены официальные уведомления о возврате занимаемых объектов, а в июле 2023 года с ними расторгли договоры аренды. Однако арендаторы отказались освобождать помещения добровольно. В связи с этим управление государственных активов подало иски в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Суд удовлетворил требования в полном объеме", - говорится в сообщении РСК.





При этом сообщается, что, "несмотря на решения суда, сотрудники учреждения "Арай" и "Сеним" продолжают занимать объекты".





Материалы по их принудительному выселению были переданы в департамент юстиции по городу Алматы. 3 июля 2025 года суд отказал учреждению "Арай" в предоставлении отсрочки по освобождению здания до 1 сентября 2025 года. В рамках правового процесса 14-15 июля 2025 года департамент юстиции города Алматы планирует провести мероприятия по выселению указанных учреждений. Работа по возврату объектов в коммунальную собственность и их подготовке к строительным и ремонтным работам продолжается в соответствии с действующим законодательством", - добавили в региональной службе коммуникаций Алматы.





Напомним, в 2009 году стало известно, что в Алматы инвентаризируются здания детских садов, используемые не по назначению.





Тогда сообщалось, что в Алматы арендаторы делят с малышами здания более 20 детских садов. Также отмечалось, что в арендуемых помещениях, по информации управления образования, базируются редакции газет, поликлиники, благотворительные фонды, частные школы и ТОО.





Между тем, как показал опрос на сайте агентства Kazakhstan Today, 56% читателей считают необходимым вернуть прежнее назначение детским учреждениям образования, которые в настоящее время находятся в аренде или собственности.





За ответ "Надо строить новые детсады" отдали свои голоса 24%, за равный обмен с владельцами и арендаторами зданий детских учреждений выступили 12% участвующих в опросе. Забрать здания детсадов без выдачи компенсаций считают необходимым 8% читателей агентства. 1% участников опроса затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие более 1100 человек.