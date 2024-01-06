"Жаикмунай" оштрафовали на 2 млрд тенге за занижение налогов

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Уральск. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Западно-Казахстанской области в ходе проверки ТОО "Жаикмунай" установлено, что в нарушение требований налогового законодательства, компания допустила факты необоснованного отнесения к возмещаемым затратам более 38 млрд тенге, сообщает пресс-служба надзорного органа.





По акту надзора прокуратуры области указанная сумма исключена из затрат, возмещаемых государством. Также произведено доначисление налогов на 9,5 млрд тенге, которые были оплачены в доход государства.





За занижение сумм налогов компания привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2 млрд тенге, штраф оплачен.





В результате прокуратура области пополнила государственный бюджет на 11 млрд тенге, а также не допустила необоснованное возмещение затрат ТОО "Жаикмунай" из бюджета свыше 38 млрд тенге.





Кроме того, по результатам проведенной в ТОО "Жаикмунай" проверки по вопросу трансфертного ценообразования, произведена корректировка объектов налогообложения, общая сумма корпоративного подоходного налога к доначислению составила 725 млн тенге, который находится на стадии погашения.