Жаксылыков: Часть оборонных предприятий зациклена на получении денег от гособоронзаказа без создания продукта

Фото: Минобороны РК

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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На третьей конференции Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса, состоявшейся в Алматы, руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков обозначил приоритеты формирования и выполнения гособоронзаказа, рассказали в Министерстве обороны Казахстана.





В ходе конференции производители оборонной отрасли отметили, что годичный срок контракта недостаточен для выполнения трудоемких, высокотехнологичных заказов. На практике они требуют большого количества поставок комплектующих, а возникающие ныне проблемы с логистикой приводят к нарушению условий договора.





Министр обороны предложил рассмотреть увеличение сроков заключаемых контрактов до трех лет, но при этом призвал к консолидации усилий госоргана и Ассоциации предприятий ОПК по развитию отечественного производства и выявлению фактов лжепредпринимательства, скрытого импорта и необоснованного завышения цен.





Сегодня оборонно-промышленную отрасль представляют 124 компании, но не все они - реальные производители. Часть из них зациклена на получении денег в рамках гособоронзаказа без создания продукта", - сказал Жаксылыков.





По мнению министра обороны, этот вопрос можно решить путем создания комиссии в составе Минобороны, Генеральной прокуратуры, Агентства РК по финансовому мониторингу и НПП "Атамекен", которая проверит предприятия, позиционирующие себя как производители продукции военного назначения. Он также отметил, что даже при закупке технологий за рубежом дальнейшая локализация производства должна быть в Казахстане.





Кроме того, глава оборонного ведомства заявил о необходимости создания кластера на базе Семипалатинского танкоремонтного завода.





Он должен специализироваться не только на производстве бронетанковой техники, но и на ремонте вооружения, артиллерийских систем, силовых установок трансмиссий. Все это надо делать", - подчеркнул министр.





По итогам конференции Министерство обороны и Ассоциация предприятий ОПК решили создать совместную комиссию для выработки единой стратегической платформы развития отечественной оборонной отрасли.





Министр обороны заявил, что даст ряд поручений, в частности по регулированию демпинга цен и продлению сроков контрактов, а также выразил уверенность, что всю проблематику можно решать в рамках создаваемой рабочей группы, куда войдут представители Министерства обороны и Ассоциации предприятий ОПК.





Напомним, с принятием 13 февраля 2025 года указа президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" задачи формирования государственного оборонного заказа были переданы в ведение Минобороны.



