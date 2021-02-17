Жаксылыков назначен первым вице-министром нацэкономики Казахстана

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Тимур Жаксылыков назначен первым вице-министром национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен на должность первого вице-министра национальной экономики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК

В разные годы Жаксылыков работал директором департамента экономики и бюджетного планирования города Астаны, заместителем акима города Астаны, вице-министром индустрии и торговли РК, председателем комитета Министерства индустрии и новых технологий РК, председателем правления АО "Фонд казахстанских инвестиций", вице-министром экономического развития и торговли РК, вице-министром экономики и бюджетного планирования РК. В 2014-2017 годах Жаксылыков уже занимал должность вице-министра национальной экономики РК. В 2017-2018 годах был министром по экономике и финансовой политике в Евразийской экономической комиссии. С сентября по ноябрь 2018 года работал помощником президента РК. С декабря 2019 по настоящее время занимал должность министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии в Москве.

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