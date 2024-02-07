Саденов переназначен на пост главы МВД

Бектенова в первой шестерке претендентов на кресло премьера точно не было

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты разных партий поделились мнениями о новых назначениях в правительстве.





Сегодня мажилис поддержал кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Выбрать Бектенова новым главой правительства предложил спикер мажилиса парламента Ерлан Кошанов.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ о назначении.





Большинство экономических и социальных реформ прописаны и понятны. Сейчас нужно динамичное выполнение тех реформ, которые намечены. Довести до окончательного оформления Налоговый и Бюджетный кодексы, которые дадут стимуляцию притоку инвестиций, и выполнять задачи, поставленные президентом. Фракция партии "Аманат" сочла необходимым именно представителя силовых структур, мощного организатора предложить в качестве главы кабмина", - рассказал заместитель председателя мажилиса парламента, член партии "Аманат" Павел Казанцев.





В свою очередь руководитель фракции демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что решение соответствует парламентским традициям, когда решение о выдвижении кандидатуры премьера принимает именно парламентское меньшинство.





Второй аргумент - господин Бектенов хорошо знает экономику. Я знаю его достаточно давно. Еще в период его работы в Агентстве по противодействию коррупции я видел, как он внимательно относится к нашим инициативам. Проблему вывода активов из страны мы с ним обсуждали еще до того, как он стал руководителем администрации президента. Тогда уже мы встречались с его позицией, пониманием и взаимодействием. Третий очень важный момент, задача, с которой не справилось прежнее правительство, - перестройка экономической модели", - прокомментировал Азат Перуашев.





Заместитель председателя Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов сообщил, что новому премьер-министру напомнили о том, что не стоит идти по тому же пути.





Не надо новые формы наполнять старым содержанием. У прежнего правительства не было твердых, смелых, решительных действий. Не было инициативности и ответственности. Они по течению плыли, и все. Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме Олжаса Бектенова, но это возможность, чтобы задуматься и учесть мнения других парламентских партий", - объяснил позицию Магеррам Магеррамов.





По словам исполнительного секретаря, члена партии "Аманат" Елнура Бейсенбаева, президент сегодня акцентировал внимание на главные слова: он требует от правительства оперативности, инициативности и креативности.





Кажется, предыдущему правительству этого не хватало. С нашей стороны были сотни депутатских запросов. Мы говорили, что есть проблемы. Потому что глава государства поставил большую задачу - до 2029 года увеличить ВВП в два раза, это 450 млрд долларов. Для этого наше правительство ежегодно должно показывать минимум 7-8 процентов развития. Сейчас этого нет. По итогам 2023 года у нас экономика возросла всего лишь на 5 процентов. С такими темпами мы те задачи, которые поставил президент, не достигнем. Кроме этого, нами был принят законопроект о возврате незаконно выведенного капитала. Законопроект был принят, но до сих пор конкретной работы со стороны правительства мы не увидели. Мы знаем, что порядка 150 млрд долларов были вывезены из Казахстана. Их нужно возвращать, это будет весомым вкладом в бюджет страны", - сообщил Елнур Бейсенбаев.





Член фракции партии "Аманат" Сергей Пономарев отметил, что ставки делали разные люди. Господина Бектенова в первой шестерке претендентов на кресло премьера точно не было.





Может быть, где-то в десятке. То есть это непубличная личность, ему сейчас придется работать над собой, придется выступать перед прессой. Я знаю его как великолепного стратега, вместе с тем как исполнителя и очень хорошего юриста. Он знает, что желать, и знает, как добиться результата. Исполнительной дисциплины не хватает сейчас нашему правительству от уровня рядового исполнителя до вице-министра. Бектенова предложил спикер мажилиса, но нельзя сказать, что это его человек", - ответил журналистам Сергей Пономарев.



